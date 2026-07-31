Japans Notenbank hält Leitzins wie erwartet stabil - Hinweis auf Erhöhung

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet nicht verändert. Der Leitzins bleibt weiterhin bei 1,0 Prozent, wie die Bank of Japan am Freitag in Tokio mitteilte. Er verharrt damit auf dem höchsten Stand seit 31 Jahren. Ökonomen hatten dies erwartet. Allerdings haben die Notenbanker Hinweise für eine weitere Zinserhöhung im Kampf gegen die erhöhte Inflation geliefert.

Die Zentralbank wies erneut auf das Risiko hin, dass die Inflation die anvisierte Zielmarke von zwei Prozent überschreiten könnte und bekräftigte ihre Absicht, die Zinsen künftig weiter anzuheben. Sie erklärte, der Anstieg der Verbraucherpreise werde in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres voraussichtlich deutlich über dem Zielwert liegen. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Juni um 0,25 Prozentpunkte angehoben.