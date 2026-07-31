Sony hebt Gewinnausblick dank besserer Playstation-Geschäfte

TOKIO (dpa-AFX) - Der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern Sony erwartet nach einem guten ersten Quartal mehr Gewinn im Geschäftsjahr als bisher. So gehen die Japaner nun von 1,72 Billionen Yen (9,3 Mrd Euro) operativem Gewinn aus, statt nur von 1,6 Billionen, wie sie am Freitag in Tokio mitteilten. Das ist mehr als von Analysten vorher geschätzt. Maßgeblich für die besseren Aussichten ist vor allem die Gaming-Sparte rund um das Playstation-Netzwerk aus Spielkonsole und Spielen. Im ersten Quartal profitierte das Geschäft insbesondere vom schwächeren Yen und von Rückerstattungen von US-Einfuhrzöllen, welche die Resultate mit der Playstation zuvor belastet hatten.

Die Sony-Aktie legte in Tokio zunächst spürbar zu und nahm Kurs auf die runde 4.000-Yen-Marke, fiel dann aber wieder zurück und notierte zuletzt auf dem Niveau vom Donnerstag. Das Papier des Elektronikriesen hat sich zuletzt bereits etwas erholt vom scharfen Abschwung seit dem Winter. Kostete eine Aktie im November noch bis zu 4.776 Yen, war sie im Mai bis auf 3.043 Yen gefallen.