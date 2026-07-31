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    Sony hebt Gewinnausblick dank besserer Playstation-Geschäfte

    Für Sie zusammengefasst
    • Sony hebt operative Gewinnprognose auf 1,72 Bio Yen
    • Gaming-Sparte PlayStation treibt Ergebnis deutlich an
    • Umsatz stieg um 8 Prozent auf 2,8 Billionen Yen
    Sony hebt Gewinnausblick dank besserer Playstation-Geschäfte
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    TOKIO (dpa-AFX) - Der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern Sony erwartet nach einem guten ersten Quartal mehr Gewinn im Geschäftsjahr als bisher. So gehen die Japaner nun von 1,72 Billionen Yen (9,3 Mrd Euro) operativem Gewinn aus, statt nur von 1,6 Billionen, wie sie am Freitag in Tokio mitteilten. Das ist mehr als von Analysten vorher geschätzt. Maßgeblich für die besseren Aussichten ist vor allem die Gaming-Sparte rund um das Playstation-Netzwerk aus Spielkonsole und Spielen. Im ersten Quartal profitierte das Geschäft insbesondere vom schwächeren Yen und von Rückerstattungen von US-Einfuhrzöllen, welche die Resultate mit der Playstation zuvor belastet hatten.

    Die Sony-Aktie legte in Tokio zunächst spürbar zu und nahm Kurs auf die runde 4.000-Yen-Marke, fiel dann aber wieder zurück und notierte zuletzt auf dem Niveau vom Donnerstag. Das Papier des Elektronikriesen hat sich zuletzt bereits etwas erholt vom scharfen Abschwung seit dem Winter. Kostete eine Aktie im November noch bis zu 4.776 Yen, war sie im Mai bis auf 3.043 Yen gefallen.

    Auch beim Umsatz und dem Nettoergebnis rechnet sich der neue Sony-Chef Kenji Tanaka nach dem ersten Quartal etwas mehr aus. Da zog der Umsatz um 8 Prozent auf 2,8 Billionen Yen an. Ohne den schwächeren Yen wäre er aber leicht geschrumpft. Das operative Ergebnis wuchs um 40 Prozent auf knapp 477 Milliarden Yen. Unter dem Strich entfiel auf die Sony-Aktionäre mit 342 Milliarden Yen rund ein Drittel mehr Gewinn./men/lew/zb

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    ISIN:JP3435000009WKN:853687
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sony Aktie

    Die Sony Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,80 % und einem Kurs von 20,72 auf Tradegate (31. Juli 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sony Aktie um +12,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sony bezifferte sich zuletzt auf 122,08 Mrd..





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