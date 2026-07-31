Aktien Frankfurt Ausblick
Rekordhoch für den Dax wieder greifbar nah
- Erholung Techaktien in USA und Asien hebt Dax
- Dax nähert sich knapp dem Rekordhoch bei 25.900 Punkten
- Siemens Healthineers senkt Umsatzziel hebt Gewinn
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine beeindruckende Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien sowie überwiegend positiv aufgenommene Unternehmensbilanzen dürften am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb geben. Unterstützung kommt zudem von den weiter spürbar sinkenden Ölpreisen, auch wenn die Lage im Nahen Osten weiter angespannt ist.
Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,5 Prozent auf 25.744 Punkte. Damit nimmt der deutsche Leitindex Kurs auf sein Rekordhoch von 25.900 Punkten, das er Anfang Juli erreicht hatte.
Tags zuvor hatte der Dax freundlich geschlossen und den Widerstand bei etwas über 25.550 Zähler überwunden. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 2,5 Prozent an, auf Monatssicht sind es fast 3 Prozent.
Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie.
Unter den Einzelwerten stehen mit Quartalsberichten nur wenige Unternehmen hierzulande auf der Agenda. Aus dem Dax ist es Siemens Healthineers . Der Medizintechnik-Hersteller senkte zwar angesichts der schwachen Diagnostik-Sparte das Jahresumsatzziel 2025/26, hob aber zugleich die bereinigte Gewinnprognose je Aktie an. Hier kamen dem Konzern positive Sondereffekte aus US-Steuerrückerstattungen zugute. Die vorbörsliche Kursreaktion war negativ. Die Aktie gab auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss knapp drei Prozent nach.
Hensoldt dagegen gewannen etwas mehr als ein Prozent. Der Rüstungselektronikkonzern profitiert von der Aufrüstung der Nato-Staaten. In den ersten sechs Monaten verdoppelte sich der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Vom Schmierstoffhersteller Fuchs kam unterdessen ein detaillierter Quartalsbericht, denn Eckzahlen samt einer Anhebung der operativen Jahresgewinnprognose waren bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht worden. Der Sportartikelhersteller Puma berichtete, dass das zweite Quartal von Reset-Maßnahmen und einer schwächeren Nachfrage geprägt gewesen sei, bestätigte aber seine Jahresziele. Die Aktie legte vorbörslich wie die von Fuchs moderat zu.
Siltronic könnten nach starken Zahlen am Vortag und mehreren positiven Analystenkommentaren dagegen weiter kräftig Schwung bekommen. Auf Tradegate gewannen sie zuletzt etwas mehr als sieben Prozent, nachdem sie am Vortag bereits um fast neun Prozent in die Höhe geschossen waren./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 25.739 auf Ariva Indikation (31. Juli 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,58 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,87 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +5,63 %/+18,54 % bedeutet.
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DAX................am ,,GibtEsEinenDeal-Tag ?"
Ich hoffe das interessiert jemanden, es war etwas Arbeit.
10 Jahre Intraday-Daten, streng in zwei Hälften geprüft — was statistisch Erfolgreich ist im Daytrading
Datenbasis: Dukascopy 5-Minuten-Kurse, Jan 2016 bis Juli 2026, DAX / Dow / Nasdaq 100, je rund 2.700 Handelstage. Jedes Muster zweimal gerechnet: 2016–Juni 2021 und Juli 2021–2026. Was nur in einer Hälfte steht, ist unten aussortiert. Alle Zeiten Berlin, alle Zahlen brutto.
Hält in allen drei Indizes und beiden Zeiträumen
- 16–17 Uhr ist die schwächste Stunde des Tages.** In allen sechs Zellen negativ oder schwächster Wert. Praktisch: Limits legen statt kaufen.
- 17–18 Uhr ist positiv.** DAX Ø +0,010 %/Tag (Hit 53,8 %), Dow +0,012 % (53,6 %), Nasdaq +0,021 % (56,2 %). Größenordnung beachten: 0,01 % sind bei DAX 25.000 rund 2,5 Punkte — nach Kosten kein eigenständiges Setup.
- Der Vormittag taugt für US-Indizes nicht.** Nasdaq im Fenster 08:00–17:30 über 5 Jahre +8,7 % bei 30,8 % Drawdown, im Fenster 15:30–22:00 +50,7 %. Wer US-Indizes vormittags handelt, handelt Rauschen.
- Montag ist der beste Wochentag.** Nasdaq Ø +0,19 %/Tag (Hit 62,8 %), Dow +0,09 % (57,9 %), DAX +0,12 % (55,0 %). Im DAX liegt Mittwoch allerdings gleichauf.
- Montag nach roter Vorwoche ist besser als Montag generell.** DAX Ø +0,092 % gegen +0,053 %, Dow +0,140 % gegen +0,089 % (Fenster 15:30–22:00, je ~200 Fälle, beide Hälften). Der Montagseffekt ist eine Gegenbewegung, kein Momentum.
- Hoher VIX ist intraday ein Plus, kein Warnsignal.** DAX-Session bei VIX ≥ 25: Ø +0,104 % gegen +0,008 % darunter, in beiden Hälften. Dow bei VIX > 30: +0,33 % / +0,17 %. Nur fürs Halten über Nacht dreht es sich um.
- Kurzfristige Erschöpfung ist der einzige Filter, der überlebt.** Drei fallende Tagesschlusskurse in Folge → Long: in 6 von 6 Zellen über Baseline. Halten bis zum ersten grünen Schluss: Ø +0,50 %/Trade, Trefferquote 77 %, Ø 1,5 Tage. Dasselbe misst RSI2 < 10.
Durchgefallen
- MACD.** 1h-Kreuzung vor 17 Uhr: Dow −0,014 %, Nasdaq −0,006 % — beide schlechter als ungefiltert kaufen. Tages-Kreuzung in den 4 Tagen vor Montag: in 2 von 3 Indizes schlechter, Vorzeichenwechsel zwischen den Hälften. Auf Stündlicher Ebene widerspricht sich der Indikator sogar innerhalb desselben Index je nach Tageszeit.
- Candlestick-Muster.** 14 klassische Formationen mit Kontextbedingung (Hammer nur nach Rückgang usw.), 37.323 Beobachtungen, 8 Instrumente. Kein einziges Muster in allen drei Teilperioden über Baseline. Kurios: Bärische Muster (Shooting Star, Bearish Engulfing, Three Black Crows) hatten überwiegend **positive** Folgerenditen — als Verkaufssignal gelesen also systematisch falsch herum.
- Gewinnziele.** Sell-Limit auf die Dow-Session: Trefferquote steigt von 54 % auf bis zu 71 %, kumuliertes Ergebnis fällt um 24 Prozentpunkte über 10 Jahre. An Limit-Tagen schloss der Markt im Schnitt noch über dem Limit.
- Kerzenfarben als Signal.** P(grün | Vorstunde grün) = 52,30 %, P(grün | Vorstunde rot) = 52,25 %, n = 16.766. Kein Unterschied. Gilt genauso für die erste 5-Minuten-Kerze und für die Nacht davor.
- Der eigene Lieblingsfilter.** Zwei selbst gebaute Filter (Freitag raus, nur nach grüner erster US-Stunde) ergaben in-sample +161 % kumuliert. Out-of-sample auf 2016–21 angewendet: +34 %. Der Freitagsfilter kehrte sich sogar um — Freitag war dort die beste Nacht der Woche.
Einordnung und Kontext
- Bei 5 Wochentagen × 24 Stunden × 3 Indizes sind Zufallstreffer garantiert. Faustregel: Bei ~540 Beobachtungen je Wochentag liegt das 95-%-Rauschband bei rund ±4 Prozentpunkten um 50 % Trefferquote. 55 % ist grenzwertig, 63 % nicht.
- Alles ohne Spread und Gebühren gerechnet. Bei Effekten von 0,01–0,02 % pro Stunde entscheidet die Kostenseite, ob überhaupt etwas übrig bleibt.
- Was übrig blieb, ist parameterlos: Uhrzeit, Wochentag, Volatilitätsregime, Erschöpfung.