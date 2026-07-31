Rekordhoch für den Dax wieder greifbar nah

Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,5 Prozent auf 25.744 Punkte. Damit nimmt der deutsche Leitindex Kurs auf sein Rekordhoch von 25.900 Punkten, das er Anfang Juli erreicht hatte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine beeindruckende Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien sowie überwiegend positiv aufgenommene Unternehmensbilanzen dürften am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb geben. Unterstützung kommt zudem von den weiter spürbar sinkenden Ölpreisen, auch wenn die Lage im Nahen Osten weiter angespannt ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Tags zuvor hatte der Dax freundlich geschlossen und den Widerstand bei etwas über 25.550 Zähler überwunden. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 2,5 Prozent an, auf Monatssicht sind es fast 3 Prozent.

Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie.

Unter den Einzelwerten stehen mit Quartalsberichten nur wenige Unternehmen hierzulande auf der Agenda. Aus dem Dax ist es Siemens Healthineers . Der Medizintechnik-Hersteller senkte zwar angesichts der schwachen Diagnostik-Sparte das Jahresumsatzziel 2025/26, hob aber zugleich die bereinigte Gewinnprognose je Aktie an. Hier kamen dem Konzern positive Sondereffekte aus US-Steuerrückerstattungen zugute. Die vorbörsliche Kursreaktion war negativ. Die Aktie gab auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss knapp drei Prozent nach.

Hensoldt dagegen gewannen etwas mehr als ein Prozent. Der Rüstungselektronikkonzern profitiert von der Aufrüstung der Nato-Staaten. In den ersten sechs Monaten verdoppelte sich der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Vom Schmierstoffhersteller Fuchs kam unterdessen ein detaillierter Quartalsbericht, denn Eckzahlen samt einer Anhebung der operativen Jahresgewinnprognose waren bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht worden. Der Sportartikelhersteller Puma berichtete, dass das zweite Quartal von Reset-Maßnahmen und einer schwächeren Nachfrage geprägt gewesen sei, bestätigte aber seine Jahresziele. Die Aktie legte vorbörslich wie die von Fuchs moderat zu.

Siltronic könnten nach starken Zahlen am Vortag und mehreren positiven Analystenkommentaren dagegen weiter kräftig Schwung bekommen. Auf Tradegate gewannen sie zuletzt etwas mehr als sieben Prozent, nachdem sie am Vortag bereits um fast neun Prozent in die Höhe geschossen waren./ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 25.739 auf Ariva Indikation (31. Juli 2026, 08:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,58 %. Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,87 Mrd.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +5,63 %/+18,54 % bedeutet.



