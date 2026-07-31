Purecore Metals sichert sich 35.000-Hektar-Uranprojekt im Athabasca-Becken

Der ambitionierte kanadische Explorer baut sein Metallportfolio gezielt um eine Urankomponente aus und sichert sich dafür Zugang zu einer der wenigen noch weitgehend unerkundeten Liegenschaften im weltbesten Uranbecken.

Purecore Metals (ISIN: CA7459371026, WKN: A42ABN) hat einen definitiven Optionsvertrag mit Skyharbour Resources (ISIN: CA8308166096, WKN: A2AJ7J) unterzeichnet, über den Purecore sich bis zu 100 % am Yurchison-Uranprojekt im Athabasca-Becken in Saskatchewan erarbeiten kann. Die Liegenschaft umfasst 22 Bergbaurechte auf rund 35.029 Hektar, liegt 75 Kilometer südlich der Rabbit-Lake-Mine von Cameco und ist über den Highway 905 direkt erreichbar.

Positionierung in bedeutendster Uranregion weltweit

Das Athabasca-Becken in Saskatchewan gilt weltweit als die bedeutendste Uranjurisdiktion überhaupt. Hier befinden sich die reichsten bekannten Uranlagerstätten der Erde, darunter McArthur River und Cigar Lake von Cameco sowie das Wheeler-River-Projekt von Denison Mines. Skyharbour selbst ist einer der aktivsten Explorationsgesellschaften der Region mit einem Portfolio von 44 Projekten und strategischen Partnern wie Denison Mines und dem französischen Nuklearkonzern Orano.

Yurchison liegt im östlichen Wollaston-Domäne, einem geologischen Umfeld, das sowohl für seine Uranmineralisierung als auch für Kupfer-Blei-Zink- und Molybdänvorkommen bekannt ist. Historische Probenahmen in der Nähe alter Schürfgräben lieferten Urangehalte von 0,09 bis 0,30 % U3O8 sowie Molybdänwerte von bis zu 6.400 ppm. Der größte Teil der Liegenschaft wurde zuletzt in den 1960er bis 1980er Jahren erkundet, mit begrenzter Folgeerkundung seither. Moderne Geophysik, darunter elektromagnetische und radiometrische Luftsurveys, wurde 2022 und 2023 durchgeführt und liefert die Grundlage für künftige Bohrungen.

CEO Peter Berdusco von Purecore kommentiert die strategische Logik klar: "Die globale Stromnachfrage beschleunigt sich, da KI, Datenzentren und die breitere Elektrifizierung zunehmenden Druck auf die Stromnetze ausüben. Wir glauben, dass Kernenergie eine zunehmend wichtige Rolle bei der Deckung dieser Nachfrage spielen wird. Das stärkt den langfristigen Ausblick für Uran."

Transaktion schafft deutlich breitere Aufstellung

Für eine anfängliche 70-Prozent-Beteiligung an Yurchison zahlt Purecore über drei Jahre insgesamt 350.000 CAD in bar, gibt Aktien im Wert von 700.000 CAD aus und investiert mindestens 3,5 Millionen CAD in Erkundungsausgaben auf der Liegenschaft. Eine vollständige Übernahme auf 100 % ist durch eine weitere Einmalzahlung von 6 Millionen CAD in bar und Aktien möglich. Skyharbour behält eine Nettoschmelzertrags-Royalty von 2 %, von der Purecore die Hälfte für 1 Million CAD zurückkaufen kann.