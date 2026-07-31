Puma verliert weiter an Umsatz und bleibt in den roten Zahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 28,84 auf Tradegate (31. Juli 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,13 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -5,30 %/+32,58 % bedeutet.