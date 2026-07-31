Puma verliert weiter an Umsatz und bleibt in den roten Zahlen
- Konzernumbau und schwächere Nachfrage belasteten
- Erlöse knapp zehn Prozent auf 1,7 Milliarden Euro
- Bereinigter EBIT minus 41,9 Mio Nettoverlust 72,8 Mio
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Konzernumbau sowie eine schwächere Nachfrage im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt haben die Umsätze des Sportartikelherstellers Puma im zweiten Quartal belastet. Die Erlöse sanken um knapp zehn Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Herzogenaurach mitteilte. Insbesondere das Großhandelsgeschäft in der amerikanischen und europäischen Region entwickelte sich schwächer. Dabei senkt Puma derzeit die Verkäufe in diesen Kanal, speziell in Nordamerika und Europa.
Puma schreibt so weiter rote Zahlen. Der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg auf 41,9 Millionen Euro, nach minus 24,5 Millionen Euro im Vorjahr. Unter dem Strich sank der Fehlbetrag wegen deutlich geringerer Einmalkosten um gut 70 Prozent auf 72,8 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte das Unternehmen und geht weiter von einem Umsatzrückgang und einem operativen Verlust aus./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 28,84 auf Tradegate (31. Juli 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,13 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -5,30 %/+32,58 % bedeutet.
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Maßnahmen und schwächerer Nachfrage - starker Freier Cashflow - Ausblick für 2026 bestätigt (deutsch)
Fr, 31.07.26 08:00· Quelle: dpa-AFX
Hier baut sich wahnsinniger Druck nach oben auf.......Wenn der sich durch irgendein Ereigniss endlädt, sehen wir hier 20-30% Plus an einem Tag.
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