DAX tastet sich an Allzeithoch heran – Chipaktien fahren Achterbahn

Die Bank of Japan hat auf ihrer heutigen Sitzung die Leitzinsen unverändert belassen und lediglich darauf hingewiesen, dass sie die weiteren Inflationsentwicklungen im Auge behalten wird. Ähnliches haben die Anleger bereits von der US-Notenbank und der Bank of England gehört. In China liefen dagegen eher schwache Wirtschaftsindikationen über die Ticker und deuten auf eine Abkühlung der Konjunktur hin.

Der südkoreanische Kospi springt zeitweise um über 14 Prozent an und auch der Nikkei in Tokio profitiert von der hohen Nachfrage nach Chipaktien. Die Entwicklung nimmt in Teilen bereits verrückte Züge an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Quartalszahlen von Amazon und Apple gestern in den USA hätten wie schon einen Tag zuvor nicht unterschiedlicher wahrgenommen werden können. Amazon zog kräftig an, während die Aktie von Apple unter hohen Verkaufsdruck geriet. Bei Amazon floriert das Cloud-Geschäft und die Gesamtumsätze entwickeln sich ebenfalls prächtig. Während sich zwar die iPhone-Verkäufe bei Apple gut entwickelten, blieb das Service-Geschäft allerdings hinter den Erwartungen zurück.

Der DAX könnte sich heute an sein Allzeithoch heranarbeiten und sogar versuchen, vor dem Wochenende noch eine neue Bestmarke zu setzen. Das Kursniveau von 25 900 Punkten ist zum Greifen nah und die anstehenden US-Daten aus den USA in Form des Einkaufsmanagerindex und des Konsumklimas sollten keine Bremsklötze darstellen. Aus technischer Sicht liegt die heutige Handelsspanne zwischen 25 650 und 25 950 Punkten.

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