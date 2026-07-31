DZ BANK stuft BMW auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BMW von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 75 auf 65 Euro gesenkt. Das zweite Quartal sei zwar besser als befu?rchtet ausgefallen, schrieb Michael Punzet in einer Einschätzung am Freitag. Kurzfristig aber sei nicht mit einer spürbaren Besserung der Lage in China zu rechnen. Bis zum Kapitalmarkttag Ende September rechnet Punzet nicht mit nennenswert positiven Impulsen fu?r den Aktienkurs./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 60,62EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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