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    AKTIE IM FOKUS

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    Siemens Healthineers schwach nach gekapptem Umsatzziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesenkter Umsatzausblick belastet Aktie vorbörslich
    • Gewinnprognose bereinigt durch US-Steuereffekt
    • Auftragsbestand stärkt Wachstum in der Bildgebung
    AKTIE IM FOKUS - Siemens Healthineers schwach nach gekapptem Umsatzziel
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein gesenkter Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 hat am Freitag die Aktie von Siemens Healthineers vorbörslich belastet. Im freundlich erwarteten Dax büßte sie auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss knapp 4 Prozent auf 35,70 Euro ein.

    Zwar hob der Medizintechnik-Hersteller seine bereinigte Gewinnprognose je Aktie an, doch der Grund waren nur positive Sondereffekte aus US-Steuerrückerstattungen. Dagegen senkte er angesichts eines schwachen Diagnostikgeschäfts im dritten Geschäftsquartal das Jahresumsatzziel 2025/26.

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    Das kam bei Anlegern und Analysten nicht so gut an. Doch Bernstein-Analystin Susannah Ludwig sah auch Positives. Sie hob auch den "sehr starken Auftragsbestand" hervor. Dieser dürfte für Zuversicht über eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung im Bereich Bildgebung sowie über eine breitere Umsatzunterstützung in den kommenden Quartalen sorgen./ck/jha/

    Siemens Healthineers

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 25.710 auf Ariva Indikation (31. Juli 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +9,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 42,12 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +2,15 %/+45,16 % bedeutet.





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