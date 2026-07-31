Iran spricht von Angriffen auf US-Stützpunkte in der Nacht
- Iran vermeldet Drohnenangriffe auf US-Stützpunkte
- Ziele in Kuwait und Bahrain mit Drohnen getroffen
- Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfbar
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran will nach eigenen Angaben US-Militärstützpunkte im Nahen Osten angegriffen haben. Die Armee habe Ziele in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain mit Drohnen angegriffen, hieß es in Mitteilungen des Militärs. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Weder aus Bahrain noch aus Kuwait lagen zunächst Berichte über eine Aktivierung der Luftabwehr aufgrund der iranischen Angriffe vor. In der Nacht wurden auch keine neuen Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran bekannt./mar/DP/zb
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Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.
für mich sind die isrealies seit mehren jahren permanente kriegsverbrechner. sie sind alles andere als umgängliche nachbarn. und egal was ihn in der zeit vom zweiten weltkrieg angetan wurde, rechtfertigt das nicht ihr verhalten der letzten jahrzehnte (stichwort siedlungspolitik). ich habe verständis dafür das opfer sich wehren. und ich verstehe auch das angriff manchmal die beste verteidigung ist.