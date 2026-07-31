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    AKTIE IM FOKUS

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    Zuversicht von Analysten treibt Siltronic-Erholung voran

    Für Sie zusammengefasst
    • Siltronic vorbörslich auf Tradegate +8,8 Prozent
    • DB und Kepler Cheuvreux sprechen Kaufempfehlung aus
    • Besseres Q2 und kurzfristig optimistischere Nachfrage
    AKTIE IM FOKUS - Zuversicht von Analysten treibt Siltronic-Erholung voran
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im weltweit erholten Technologiesektor stützen am Freitag positive Analystenurteile die Papiere von Siltronic zusätzlich. Auf Tradegate verteuerten sie sich im vorbörslichen Handel um 8,8 Prozent auf 80,43 Euro verglichen mit dem Xetra-Schluss am Vortag. Die Aktien des Waferherstellers könnten mit diesem Zuwachs im Xetra-Hauptgeschäft ihre Kurslücke von Ende Juli schließen. Signale einer Geschäftsbelebung hatten den Papieren bereits am Vortag mit Kursen von bis zu 77,55 Euro kräftigen Rückenwind verliehen, womit sie ihre steile Talfahrt seit Mitte Juli stoppen konnten.

    Vor dem Wochenende sprechen nun mit der Deutschen Bank und Kepler Cheuvreux zwei Häuser Kaufempfehlungen für Siltronic aus und strichen ihre neutralen Einstufungen. Die Bank of America (Bofa) gab zudem ihre negative Einschätzung auf und beurteilt die Aktien mit "Neutral".

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    Das zweite Quartal sei besser als erwartet verlaufen und die kurzfristige Nachfrage werde optimistischer eingeschätzt, schrieb Kepler-Analyst Florian Treisch. Er sieht nach dem Kursrückgang seit seiner Herabstufung der Aktien Anfang Juli für die Anteile wieder ein angemessenes Risiko/Ertrags-Profil./ajx/ck/jha/

    SILTRONIC AG

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,46 % und einem Kurs von 79,95 auf Tradegate (31. Juli 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von +13,35 %/+43,58 % bedeutet.





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