Zahlen über den Erwartungen!

Trotz positiver Analystenbewertungen für das zweite Quartal notierten die Aktien von Airbus am gestrigen Donnerstag schwächer. Am Nachmittag verloren sie als zweitgrößter Verlierer im Dax 2,8 Prozent auf 203,95 Euro. Airbus präsentierte ein solides Zahlenwerk und übertraf damit die Markterwartungen, wie ein Marktteilnehmer erklärte. Ein starker Bericht wurde möglicherweise bereits erwartet, weshalb die unveränderte Prognose vermutlich Gewinnmitnahmen auslöste. Der weltgrößte Flugzeugbauer steuert auf seine Jahresziele zu. Nach einem schwachen ersten Quartal verzeichnete der Konzern im zweiten Jahresviertel eine deutliche Steigerung. Vorstandschef Guillaume Faury hält daher an seinem Ziel fest, in diesem Jahr mit 870 Maschinen so viele Passagierjets auszuliefern wie nie zuvor. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft soll eine Höchstmarke erreichen.

In den vergangenen Tagen hatten die Airbus-Aktien deutlich zugelegt. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie jedoch nur ein Plus von 3,4 Prozent, was in etwa der Rendite des Deutschen Aktienindex (DAX) entspricht. Betrachtet man den langfristigen Verlauf, befindet sich der Aktienkurs von Airbus seit März 2009 in einer Aufwärtsbewegung, die von hoher Volatilität geprägt ist. Diese Aufwärtsbewegung wurde immer wieder durch ausgeprägte Korrekturen unterbrochen. Die letzten größeren Korrekturen traten Anfang April 2025 im Zusammenhang mit dem sogenannten Liberation-Day auf sowie nach der Erreichung des Allzeithochs am 14. Januar 2026 bei 221,25 Euro. Da die globale Flugzeugindustrie stark arbeitsteilig organisiert ist, war der Aktienkurs von Airbus besonders von Zöllen betroffen. Die tatsächlichen Zölle fielen jedoch vergleichsweise niedrig aus, sodass Airbus weiterhin ausreichend Spielraum für den Export seiner Flugzeuge in die USA besitzt. Dies ermöglichte eine deutliche Erholung des Kurses vom partiellen Tief bei 157,48 Euro am 31. März 2026. Aktuell liegt der Kurs bei 203,95 Euro und damit rund 7,6 Prozent unter dem Allzeithoch. Dem Kursanstieg in Richtung Allzeithoch steht die faktische Zinserhöhung am US-Anleihemarkt entgegen. Mittelfristig könnte die Airbus-Aktie jedoch an Stärke gewinnen, zumal die erwarteten KGVs unter den Werten der vergangenen zehn Jahre liegen.

Airbus SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Airbus SE bis auf 228,85 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JZ81LL) überproportional mit einem Omega von 4,28 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 36 % und dem Ziel bei 228,85 Euro (3,94 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 31.08.2026 eine Rendite von rund 52 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 192,02 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 31 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,68 zu 1, wenn bei 192,02 Euro (1,77 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JZ81LL Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,60 – 2,62 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 205,00 Euro Basiswert: Airbus SE akt. Kurs Basiswert: 203,95 Euro Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 3,94 Euro Omega: 4,28 Kurschance: + 53 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

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