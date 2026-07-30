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    Airbus SE

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    Zahlen über den Erwartungen!

    Trotz positiver Analystenbewertungen für das zweite Quartal notierten die Aktien von Airbus am gestrigen Donnerstag schwächer. Am Nachmittag verloren sie als zweitgrößter Verlierer im Dax 2,8 Prozent auf 203,95 Euro. Airbus präsentierte ein solides Zahlenwerk und übertraf damit die Markterwartungen, wie ein Marktteilnehmer erklärte. Ein starker Bericht wurde möglicherweise bereits erwartet, weshalb die unveränderte Prognose vermutlich Gewinnmitnahmen auslöste. Der weltgrößte Flugzeugbauer steuert auf seine Jahresziele zu. Nach einem schwachen ersten Quartal verzeichnete der Konzern im zweiten Jahresviertel eine deutliche Steigerung. Vorstandschef Guillaume Faury hält daher an seinem Ziel fest, in diesem Jahr mit 870 Maschinen so viele Passagierjets auszuliefern wie nie zuvor. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft soll eine Höchstmarke erreichen.

    Zum Chart

    In den vergangenen Tagen hatten die Airbus-Aktien deutlich zugelegt. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie jedoch nur ein Plus von 3,4 Prozent, was in etwa der Rendite des Deutschen Aktienindex (DAX) entspricht. Betrachtet man den langfristigen Verlauf, befindet sich der Aktienkurs von Airbus seit März 2009 in einer Aufwärtsbewegung, die von hoher Volatilität geprägt ist. Diese Aufwärtsbewegung wurde immer wieder durch ausgeprägte Korrekturen unterbrochen. Die letzten größeren Korrekturen traten Anfang April 2025 im Zusammenhang mit dem sogenannten Liberation-Day auf sowie nach der Erreichung des Allzeithochs am 14. Januar 2026 bei 221,25 Euro. Da die globale Flugzeugindustrie stark arbeitsteilig organisiert ist, war der Aktienkurs von Airbus besonders von Zöllen betroffen. Die tatsächlichen Zölle fielen jedoch vergleichsweise niedrig aus, sodass Airbus weiterhin ausreichend Spielraum für den Export seiner Flugzeuge in die USA besitzt. Dies ermöglichte eine deutliche Erholung des Kurses vom partiellen Tief bei 157,48 Euro am 31. März 2026. Aktuell liegt der Kurs bei 203,95 Euro und damit rund 7,6 Prozent unter dem Allzeithoch. Dem Kursanstieg in Richtung Allzeithoch steht die faktische Zinserhöhung am US-Anleihemarkt entgegen. Mittelfristig könnte die Airbus-Aktie jedoch an Stärke gewinnen, zumal die erwarteten KGVs unter den Werten der vergangenen zehn Jahre liegen.

    Airbus SE (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 221,25 // 242,01 Euro
    Unterstützungen: 195,26 // 184,82 Euro

    Fazit

    Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Airbus SE bis auf 228,85 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JZ81LL) überproportional mit einem Omega von 4,28 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 36 % und dem Ziel bei 228,85 Euro (3,94 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 31.08.2026 eine Rendite von rund 52 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 192,02 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 31 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,68 zu 1, wenn bei 192,02 Euro (1,77 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: JZ81LL Typ: Call-Optionsschein
    akt. Kurs: 2,60 – 2,62 Euro Emittent: JP Morgan
    Basispreis: 205,00 Euro Basiswert: Airbus SE
    akt. Kurs Basiswert: 203,95 Euro
    Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 3,94 Euro
    Omega: 4,28 Kurschance: + 53 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle J.P. Morgan

    Interessenkonflikt

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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