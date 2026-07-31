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    BP stellt Geschäfte in Nordsee zum Verkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • BP stellt Nordsee-Aktivitäten zum Verkauf
    • Verkauf könnte rund 2 Milliarden Pfund einbringen
    • BP betreibt 5 Standorte mit rund 1.100 Beschäftigte
    BP stellt Geschäfte in Nordsee zum Verkauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Öl- und Gaskonzern BP will seine Aktivitäten in der heimischen Nordsee verkaufen. Der Schritt sei Teil der laufenden Überprüfung von Geschäftsteilen und solle den Konzern einfacher, stärker und wertvoller machen, hieß es von den Briten am Freitag in London. Ein Verkauf könnte Informationen der "Financial Times" ("FT") und Bloomberg zufolge um die 2 Milliarden Pfund (2,3 Mrd Euro) einspielen. Der "FT" zufolge waren vorherige Gespräche über einen Verkauf an den Konzern Ithaca Energy in diesem Jahr gescheitert.

    Die Nordsee bleibe für die Energieversorgung im Vereinigten Königreich wichtig, sagte BP-Chefin Meg O'Neill laut Mitteilung. "Da wir jedoch unser Portfolio fokussieren und unser Kapital auf unsere vielversprechendsten Projekte konzentrieren, sind wir der Ansicht, dass unser Nordsee-Geschäft als Teil eines anderen Unternehmens besser aufgestellt sein wird", sagte sie. Die BP-Zentrale solle in Großbritannien bleiben, hieß es vom Unternehmen.

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    BP betreibt in der Nordsee derzeit 5 Standorte mit rund 1.100 Beschäftigten. Die Förderung liegt bei unter 100.000 Barrel (rund 159 Liter) Öl und Gas (Ölequivalente) pro Tag. Zum Vergleich: Der Gesamtkonzern rechnet mit einer täglichen Produktionsmenge von um die 2,2 Millionen Barrel. BP hat in jüngerer Zeit mehrere Vermögenswerte zu Geld gemacht oder deren Verkauf angekündigt, so etwa eine Mehrheit am Schmierstoffproduzenten Castrol sowie die Raffinerie in Gelsenkirchen./men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 6,28 auf Tradegate (31. Juli 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 98,64 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -21,62 %/+9,74 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen geopolitischer Konflikte und Hafen-/Raffinerieangriffe auf Ölangebot und BP-Kurs, mit Spekulationen über Kursziele (rund 6,50–7,00€) und starker Volatilität. Diskutiert werden Assetverkauf (15% Kirkuk), sinkende Gasreserven, schwache Korrelation zwischen Brent und BP, Insiderbewegungen, Dividende als Stütze sowie Rezessionsrisiken durch Nachfragerückgang.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BP eingestellt.

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    dpa-AFX
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