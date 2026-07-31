BP stellt Geschäfte in Nordsee zum Verkauf
- BP stellt Nordsee-Aktivitäten zum Verkauf
- Verkauf könnte rund 2 Milliarden Pfund einbringen
- BP betreibt 5 Standorte mit rund 1.100 Beschäftigte
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Öl- und Gaskonzern BP will seine Aktivitäten in der heimischen Nordsee verkaufen. Der Schritt sei Teil der laufenden Überprüfung von Geschäftsteilen und solle den Konzern einfacher, stärker und wertvoller machen, hieß es von den Briten am Freitag in London. Ein Verkauf könnte Informationen der "Financial Times" ("FT") und Bloomberg zufolge um die 2 Milliarden Pfund (2,3 Mrd Euro) einspielen. Der "FT" zufolge waren vorherige Gespräche über einen Verkauf an den Konzern Ithaca Energy in diesem Jahr gescheitert.
Die Nordsee bleibe für die Energieversorgung im Vereinigten Königreich wichtig, sagte BP-Chefin Meg O'Neill laut Mitteilung. "Da wir jedoch unser Portfolio fokussieren und unser Kapital auf unsere vielversprechendsten Projekte konzentrieren, sind wir der Ansicht, dass unser Nordsee-Geschäft als Teil eines anderen Unternehmens besser aufgestellt sein wird", sagte sie. Die BP-Zentrale solle in Großbritannien bleiben, hieß es vom Unternehmen.
BP betreibt in der Nordsee derzeit 5 Standorte mit rund 1.100 Beschäftigten. Die Förderung liegt bei unter 100.000 Barrel (rund 159 Liter) Öl und Gas (Ölequivalente) pro Tag. Zum Vergleich: Der Gesamtkonzern rechnet mit einer täglichen Produktionsmenge von um die 2,2 Millionen Barrel. BP hat in jüngerer Zeit mehrere Vermögenswerte zu Geld gemacht oder deren Verkauf angekündigt, so etwa eine Mehrheit am Schmierstoffproduzenten Castrol sowie die Raffinerie in Gelsenkirchen./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 6,28 auf Tradegate (31. Juli 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,32 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 98,64 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -21,62 %/+9,74 % bedeutet.
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Da haben sich die Insider um TACO-Trump wieder mal die Taschen gefüllt. Absoluter Witz nichts ist gelöst und wird auch nicht in absehbarer Zeit gelöst werden, aber Brennt von 102 letzten Donnerstag auf jetzt 87 runter. Nur an der Tanke und beim Heizpölpreis sieht man davon praktisch nichts.