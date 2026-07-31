DZ Bank senkt BMW auf 'Halten' - Fairer Wert 65 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 59,78 auf Tradegate (31. Juli 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +6,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,10 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,44 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +3,51 %/+50,25 % bedeutet.