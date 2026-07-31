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    Aktien Asien

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    Kurssprung in Südkorea, massive Gewinne in Japan und Taiwan

    Für Sie zusammengefasst
    • Südkoreas Kospi stieg um knapp 18 Prozent am Freitag
    • Halbleiter und KI-Aktien beflügelt durch Microsoft
    • Einkaufsmanagerindex fiel im Juli auf 49,2 Punkte
    Aktien Asien - Kurssprung in Südkorea, massive Gewinne in Japan und Taiwan
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die technologielastigeren asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag massive Gewinne verzeichnet. Die südkoreanische Börse ragte mit fast 18 Prozent Plus heraus, aber auch in Japan und Taiwan ging es massiv nach oben. Die übrigen größeren Handelsplätze verzeichneten dagegen weit geringere Veränderungen.

    Im Zentrum standen einmal mehr Halbleiterwerte und Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf starke Vorgaben aus den USA, wo entsprechende Aktien deutlich gestiegen waren. Hintergrund seien die Zahlen von Microsoft gewesen, die als gutes Omen für die Nachfrage in den Bereichen KI und Cloud gewertet worden seien.

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    Eine Erklärung mit markteigenen Kräften lieferte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Es verdichten sich Hinweise darauf, dass ein großer Teil der Kursverluste an der südkoreanischen Börse auf die Auflösung gehebelter Positionen von Privatanlegern und spekulativen Hedgefonds zurückzuführen ist", merkte Stanzl zu der vorangegangenen Korrektur an, auf die nun eine starke Gegenbewegung erfolgt sei.

    Die weitere Entwicklung bleibe angesichts der extremen Schwankungen indes abzuwarten. "Ob der Markt nun bereinigt und damit in der Lage ist, einen neuen Boden auszubilden, muss sich erst noch erweisen", so Stanzl. "Die Hoffnung wächst aber, dass KI-Aktien nun genügend Risiko eingepreist haben könnten, um langsam in eine Phase der Bodenbildung über die kommenden Wochen überzugehen."

    Der südkoreanische Leitindex Kospi sprang um knapp 18 Prozent und folgte damit den Gewinnen der Halbleiterschwergewichte Samsung und SK Hynix . Allerdings genügte das Plus nicht, die Verluste im Wochenvergleich auszumerzen.

    Dies gelang auch dem Nikkei 225 nicht ganz. Mit einem Plus von vier Prozent auf 64.362,02 Punkte lag er aber nur minimal unter dem Schlusskurs von vor einer Woche. Die Erholung der Technologiewerte war auch hier Grund für den Anstieg. Zudem erwartet der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern Sony nach einem guten ersten Quartal mehr Gewinn im Geschäftsjahr als bisher.

    Die Sitzung der japanischen Notenbank trat angesichts der Kursgewinne ein wenig in den Hintergrund. Die Zentralbank hatte den Leitzins wie erwartet nicht verändert. Allerdings lieferten die Notenbanker Hinweise für eine weitere Zinserhöhung im Kampf gegen die erhöhte Inflation. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Verbraucherpreise im Großraum Tokio, die im Juli stärker als erwartet angezogen seien.

    Verhalten war dagegen die Entwicklung China. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt zwar 1,4 Prozent, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab aber um 0,2 Prozent nach. Die Stimmung in Chinas Wirtschaft hatte sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte deutlich eingetrübt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel im Juli von 50,3 auf 49,2 Punkte.

    Damit rutschte der wichtige Frühindikator unter die Marke von 50 Punkten, die Wachstum und Rückgang voneinander trennt. Der Wert fiel zudem deutlich schlechter aus, als Experten erwartet hatten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einem weiteren Rückgang der wirtschaftlichen Dynamik, wobei die schwache heimische Nachfrage den robusten Export überschattet habe.

    Auch in Australien waren die Veränderungen überschaubar. Der Leitindex S&P ASX 200 stieg um 0,1 Prozent auf 8.976,80 Punkte./mf/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 387,9 auf Tradegate (31. Juli 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +15,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,88 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +23,39 %/+64,52 % bedeutet.





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