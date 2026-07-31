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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax steigt in Richtung Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Starke Erholung von Technologieaktien treibt Dax
    • Sinkende Ölpreise stützen Markt trotz Nahostspannung
    • Dax nahe Rekordhoch dank starker Berichtssaison
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax steigt in Richtung Rekordhoch
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine beeindruckende Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien hat auch dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb geben. Unterstützung kommt zudem von den weiter spürbar sinkenden Ölpreisen, auch wenn die Lage im Nahen Osten weiter angespannt ist.

    Der Dax legte im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 25.885 Punkte zu und nähert sich damit seinem Rekordhoch, das er Anfang Juli bei 25.900 Punkten erreicht hatte. Tags zuvor erst hatte der deutsche Leitindex den Widerstand bei etwas über 25.550 Zähler überwunden. Auf Wochensicht und auf Monatssicht zeichnet sich ein deutliches Plus zwischen zwei bis drei Prozent ab.

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    Der MDax gewann 0,9 Prozent auf 32.518 Punkte und auch allgemein an Europas Börsen ging es aufwärts. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, stieg um 1,1 Prozent auf 6.417 Punkte.

    Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks positiv hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie.

    Wie in den USA und Asien legten auch hierzulande vor allem Technologieaktien wieder spürbar zu, wobei vor allem auf starke Vorgaben von US-Techgiganten verwiesen wurde. Dort hatten jüngst erst Microsoft und am Vorabend nach Börsenschluss dann auch Amazon mit ihren Quartalsberichten überzeugt.

    Hierzulande sprangen Infineon an die Dax-Spitze mit plus 7 Prozent. Im MDax gewannen Aixtron 9,8 Prozent und Siltronic 8,1 Prozent. Der Waferhersteller Siltronic profitierte nach starken Quartalszahlen am Vortag von gleich drei Hochstufungen. So sprachen die Deutsche Bank Research und Kepler Cheuvreux Kaufempfehlungen aus und strichen ihre neutralen Einstufungen. Die Bank of America gab unterdessen ihre negative Einschätzung auf und beurteilt die Aktie nun mit "Neutral".

    Siemens Healthineers pendelten nach durchwachsenen Quartalszahlen und geänderten Jahreszielen zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent nach oben. Der Medizintechnik-Hersteller senkte angesichts der im dritten Quartal schwachen Diagnostik-Sparte zwar das Jahresumsatzziel 2025/26, hob aber zugleich die bereinigte Gewinnprognose je Aktie an. Hier kamen dem Konzern positive Sondereffekte aus US-Steuerrückerstattungen zugute. Analysten wie etwa Susannah Ludwig von Bernstein Research hoben aber vor allem als positiven Aspekt den "sehr starken Auftragsbestand" hervor, der für Zuversicht sorgen sollte.

    Hensoldt dagegen gaben trotz starker Auftragslage 2,6 Prozent ab. Der Rüstungselektronikkonzern profitierte von der Aufrüstung der Nato-Staaten. In den ersten sechs Monaten verdoppelte sich der Auftragseingang. JPMorgan-Analyst David Perry schrieb dennoch: Die Aktie sei das "am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in unserem Analyseuniversum". Zwar halte er das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sehe er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen woanders mehr Aufwärtspotenzial./ck/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,65 % und einem Kurs von 226,4 auf Tradegate (31. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +15,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,88 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +23,31 %/+64,42 % bedeutet.





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