Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax steigt in Richtung Rekordhoch
- Starke Erholung von Technologieaktien treibt Dax
- Sinkende Ölpreise stützen Markt trotz Nahostspannung
- Dax nahe Rekordhoch dank starker Berichtssaison
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine beeindruckende Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien hat auch dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb geben. Unterstützung kommt zudem von den weiter spürbar sinkenden Ölpreisen, auch wenn die Lage im Nahen Osten weiter angespannt ist.
Der Dax legte im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 25.885 Punkte zu und nähert sich damit seinem Rekordhoch, das er Anfang Juli bei 25.900 Punkten erreicht hatte. Tags zuvor erst hatte der deutsche Leitindex den Widerstand bei etwas über 25.550 Zähler überwunden. Auf Wochensicht und auf Monatssicht zeichnet sich ein deutliches Plus zwischen zwei bis drei Prozent ab.
Der MDax gewann 0,9 Prozent auf 32.518 Punkte und auch allgemein an Europas Börsen ging es aufwärts. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, stieg um 1,1 Prozent auf 6.417 Punkte.
Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks positiv hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie.
Wie in den USA und Asien legten auch hierzulande vor allem Technologieaktien wieder spürbar zu, wobei vor allem auf starke Vorgaben von US-Techgiganten verwiesen wurde. Dort hatten jüngst erst Microsoft und am Vorabend nach Börsenschluss dann auch Amazon mit ihren Quartalsberichten überzeugt.
Hierzulande sprangen Infineon an die Dax-Spitze mit plus 7 Prozent. Im MDax gewannen Aixtron 9,8 Prozent und Siltronic 8,1 Prozent. Der Waferhersteller Siltronic profitierte nach starken Quartalszahlen am Vortag von gleich drei Hochstufungen. So sprachen die Deutsche Bank Research und Kepler Cheuvreux Kaufempfehlungen aus und strichen ihre neutralen Einstufungen. Die Bank of America gab unterdessen ihre negative Einschätzung auf und beurteilt die Aktie nun mit "Neutral".
Siemens Healthineers pendelten nach durchwachsenen Quartalszahlen und geänderten Jahreszielen zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent nach oben. Der Medizintechnik-Hersteller senkte angesichts der im dritten Quartal schwachen Diagnostik-Sparte zwar das Jahresumsatzziel 2025/26, hob aber zugleich die bereinigte Gewinnprognose je Aktie an. Hier kamen dem Konzern positive Sondereffekte aus US-Steuerrückerstattungen zugute. Analysten wie etwa Susannah Ludwig von Bernstein Research hoben aber vor allem als positiven Aspekt den "sehr starken Auftragsbestand" hervor, der für Zuversicht sorgen sollte.
Hensoldt dagegen gaben trotz starker Auftragslage 2,6 Prozent ab. Der Rüstungselektronikkonzern profitierte von der Aufrüstung der Nato-Staaten. In den ersten sechs Monaten verdoppelte sich der Auftragseingang. JPMorgan-Analyst David Perry schrieb dennoch: Die Aktie sei das "am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in unserem Analyseuniversum". Zwar halte er das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sehe er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen woanders mehr Aufwärtspotenzial./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,65 % und einem Kurs von 226,4 auf Tradegate (31. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +15,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,88 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +23,31 %/+64,42 % bedeutet.
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Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
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DAX................am ,,GibtEsEinenDeal-Tag ?"
Ich hoffe das interessiert jemanden, es war etwas Arbeit.
10 Jahre Intraday-Daten, streng in zwei Hälften geprüft — was statistisch Erfolgreich ist im Daytrading
Datenbasis: Dukascopy 5-Minuten-Kurse, Jan 2016 bis Juli 2026, DAX / Dow / Nasdaq 100, je rund 2.700 Handelstage. Jedes Muster zweimal gerechnet: 2016–Juni 2021 und Juli 2021–2026. Was nur in einer Hälfte steht, ist unten aussortiert. Alle Zeiten Berlin, alle Zahlen brutto.
Hält in allen drei Indizes und beiden Zeiträumen
- 16–17 Uhr ist die schwächste Stunde des Tages.** In allen sechs Zellen negativ oder schwächster Wert. Praktisch: Limits legen statt kaufen.
- 17–18 Uhr ist positiv.** DAX Ø +0,010 %/Tag (Hit 53,8 %), Dow +0,012 % (53,6 %), Nasdaq +0,021 % (56,2 %). Größenordnung beachten: 0,01 % sind bei DAX 25.000 rund 2,5 Punkte — nach Kosten kein eigenständiges Setup.
- Der Vormittag taugt für US-Indizes nicht.** Nasdaq im Fenster 08:00–17:30 über 5 Jahre +8,7 % bei 30,8 % Drawdown, im Fenster 15:30–22:00 +50,7 %. Wer US-Indizes vormittags handelt, handelt Rauschen.
- Montag ist der beste Wochentag.** Nasdaq Ø +0,19 %/Tag (Hit 62,8 %), Dow +0,09 % (57,9 %), DAX +0,12 % (55,0 %). Im DAX liegt Mittwoch allerdings gleichauf.
- Montag nach roter Vorwoche ist besser als Montag generell.** DAX Ø +0,092 % gegen +0,053 %, Dow +0,140 % gegen +0,089 % (Fenster 15:30–22:00, je ~200 Fälle, beide Hälften). Der Montagseffekt ist eine Gegenbewegung, kein Momentum.
- Hoher VIX ist intraday ein Plus, kein Warnsignal.** DAX-Session bei VIX ≥ 25: Ø +0,104 % gegen +0,008 % darunter, in beiden Hälften. Dow bei VIX > 30: +0,33 % / +0,17 %. Nur fürs Halten über Nacht dreht es sich um.
- Kurzfristige Erschöpfung ist der einzige Filter, der überlebt.** Drei fallende Tagesschlusskurse in Folge → Long: in 6 von 6 Zellen über Baseline. Halten bis zum ersten grünen Schluss: Ø +0,50 %/Trade, Trefferquote 77 %, Ø 1,5 Tage. Dasselbe misst RSI2 < 10.
Durchgefallen
- MACD.** 1h-Kreuzung vor 17 Uhr: Dow −0,014 %, Nasdaq −0,006 % — beide schlechter als ungefiltert kaufen. Tages-Kreuzung in den 4 Tagen vor Montag: in 2 von 3 Indizes schlechter, Vorzeichenwechsel zwischen den Hälften. Auf Stündlicher Ebene widerspricht sich der Indikator sogar innerhalb desselben Index je nach Tageszeit.
- Candlestick-Muster.** 14 klassische Formationen mit Kontextbedingung (Hammer nur nach Rückgang usw.), 37.323 Beobachtungen, 8 Instrumente. Kein einziges Muster in allen drei Teilperioden über Baseline. Kurios: Bärische Muster (Shooting Star, Bearish Engulfing, Three Black Crows) hatten überwiegend **positive** Folgerenditen — als Verkaufssignal gelesen also systematisch falsch herum.
- Gewinnziele.** Sell-Limit auf die Dow-Session: Trefferquote steigt von 54 % auf bis zu 71 %, kumuliertes Ergebnis fällt um 24 Prozentpunkte über 10 Jahre. An Limit-Tagen schloss der Markt im Schnitt noch über dem Limit.
- Kerzenfarben als Signal.** P(grün | Vorstunde grün) = 52,30 %, P(grün | Vorstunde rot) = 52,25 %, n = 16.766. Kein Unterschied. Gilt genauso für die erste 5-Minuten-Kerze und für die Nacht davor.
- Der eigene Lieblingsfilter.** Zwei selbst gebaute Filter (Freitag raus, nur nach grüner erster US-Stunde) ergaben in-sample +161 % kumuliert. Out-of-sample auf 2016–21 angewendet: +34 %. Der Freitagsfilter kehrte sich sogar um — Freitag war dort die beste Nacht der Woche.
Einordnung und Kontext
- Bei 5 Wochentagen × 24 Stunden × 3 Indizes sind Zufallstreffer garantiert. Faustregel: Bei ~540 Beobachtungen je Wochentag liegt das 95-%-Rauschband bei rund ±4 Prozentpunkten um 50 % Trefferquote. 55 % ist grenzwertig, 63 % nicht.
- Alles ohne Spread und Gebühren gerechnet. Bei Effekten von 0,01–0,02 % pro Stunde entscheidet die Kostenseite, ob überhaupt etwas übrig bleibt.
- Was übrig blieb, ist parameterlos: Uhrzeit, Wochentag, Volatilitätsregime, Erschöpfung.