BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zum Geschäftsjahresausblick 2025/26 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,70 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig verwies in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem auf die wegen des im dritten Quartal schwachen Diagnostik-Geschäfts gesenkte Jahresumsatzprognose. Sie hob allerdings auch den "sehr starken Auftragsbestand" des Medizintechnikkonzerns hervor. Dieser dürfte für Zuversicht über eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung im Bereich Bildgebung sowie über eine breitere Umsatzunterstützung in den kommenden Quartalen sorgen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 37,67EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Susannah Ludwig
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45,70
Kursziel alt: 45,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Susannah Ludwig
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45,70
Kursziel alt: 45,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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