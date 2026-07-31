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    SK Hynix & Samsung explodieren

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    Nach 17-Prozent-Crash: Südkoreas Kospi liefert heftigsten Rebound aller Zeiten

    Der Kospi schließt fast 18 Prozent höher, SK Hynix und Samsung springen um mehr als 20 Prozent. Aus Panik wird FOMO – so heftig wie nie zuvor.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kospi schließt rund 18 Prozent höher nach Rallye
    • SK Hynix plus 30 Prozent, Samsung rund 27 Prozent
    • Rallye durch Eindeckungen, Auslands- und FOMO-Käufe
    • Report: Achtung, Korrektur!
    SK Hynix & Samsung explodieren - Nach 17-Prozent-Crash: Südkoreas Kospi liefert heftigsten Rebound aller Zeiten
    Foto: Unsplash

    Nach dem brutalen Ausverkauf bei KI- und Chip-Aktien ist der südkoreanische Markt am Freitag mit voller Wucht zurückgeschnellt. Der Leitindex Kospi legte den stärksten Tagesanstieg seit Beginn der Aufzeichnungen hin und schloss knapp 18 Prozent höher. Damit drehte Südkoreas Aktienmarkt den 17-Prozent-Einbruch aus den drei Handelstagen zuvor fast schon brutal wieder zurück. Auslöser waren neue Hoffnung auf robuste KI-Investitionen, starke US-Tech-Zahlen von Apple und Amazon und eine massive Gegenbewegung nach zuvor extremem Verkaufsdruck.

    Besonders heftig fiel die Erholung bei den großen Speicherchip-Werten aus. SK Hynix legte um 30 Prozent zu und steuerte damit auf den besten Handelstag seiner Geschichte zu. Samsung Electronics gewann rund 27 Prozent. Auch andere asiatische Chipwerte zogen kräftig an: Der iShares Semiconductor ETF hatte über Nacht mehr als 8 Prozent gewonnen, nachdem Anleger nach besser als erwarteten Ergebnissen großer US-Technologiekonzerne wieder in KI-nahe Halbleiterwerte zurückkehrten.

    Die Rallye folgt auf eine Phase extremer Nervosität. Der Kospi war zuvor innerhalb von drei Handelstagen um 17 Prozent eingebrochen. Belastet hatten Sorgen über hohe KI-Bewertungen, steigende Verschuldung großer Technologiekonzerne, Zwangsverkäufe und die wachsende Konkurrenz durch chinesische Speicherchip-Hersteller. Dass sich der Markt nun so stark erholt, zeigt vor allem, wie eng Südkoreas Börse inzwischen am globalen KI-Trade hängt.

    Zusätzlichen Rückenwind bekam SK Hynix durch den seltenen direkten Aktienkauf von SK-Group-Chef Chey Tae-won. Er erwarb 3.620 Aktien des Chipherstellers im Wert von rund 4,8 Milliarden Won, umgerechnet etwa 3,2 Millionen US-Dollar. Der Kauf wurde am Markt als Vertrauenssignal nach dem jüngsten Kursrutsch gewertet.

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    Analysten sehen in der Bewegung allerdings nicht nur fundamentale Stärke, sondern auch technische Faktoren. Short-Covering dürfte die Rallye verstärkt haben: Anleger, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten, mussten ihre Positionen nach dem plötzlichen Anstieg eindecken und kauften damit selbst Aktien zurück. Hinzu kamen ausländische Käufe und automatische Anpassungen gehebelter ETFs. "Der koreanische Aktienmarkt hat sich in letzter Zeit so verhalten, als hätte er eine bipolare Störung – er schwankt fast über Nacht zwischen Panik und Euphorie", sagte Jung In Yun von Fibonacci Asset Management gegenüber CNBC. "Die heutige Entwicklung sieht wie eine heftige Umkehr eines extrem massiven Ausverkaufs aus."

    Ob daraus mehr wird als eine scharfe Gegenbewegung, bleibt offen. Jung erklärte: "Die eigentliche Bewährungsprobe wird sein, ob sich die Käufe ausländischer Investoren fortsetzen, nachdem die heutigen Short-Covering-Aktivitäten nachlassen. Sollte dies der Fall sein, könnte sich daraus eine nachhaltigere Erholung entwickeln." Andere Marktbeobachter warnen, dass hohe Verschuldung und brüchiges Vertrauen die KI-Rallye weiter anfällig machen. Für Anleger ist der Tag deshalb kein Entwarnungssignal, sondern ein Beweis dafür, wie brutal der KI-Trade inzwischen zwischen Crashangst und FOMO pendelt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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