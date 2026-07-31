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SILTRONIC AG Aktie steigt am 31.07.2026 kräftig
Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +7,97 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.
Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.
SILTRONIC AG Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.07.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +7,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +9,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 80,23€, mit einem Plus von +7,97 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der heutige Anstieg bei SILTRONIC AG konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,07 % nicht vollständig ausgleichen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -10,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SILTRONIC AG einen Anstieg von +51,74 %.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.
SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,50 %
|1 Monat
|-8,72 %
|3 Monate
|-0,07 %
|1 Jahr
|+85,17 %
Informationen zur SILTRONIC AG Aktie
Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,61 Mrd.EUR € wert.
Zuversicht von Analysten treibt Siltronic-Erholung voran
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Siltronic: Der Anfang ist gemacht
Ein kräftiges Plus von 8,83 Prozent sorgte am Donnerstag dafür, dass die Siltronic-Aktie knapp oberhalb der 200-Tage-Linie nach oben drehte. Damit ist aus Sicht der Bullen ein Anfang gemacht, was das Korrekturende angeht. Die Basis dafür ist indes eher wacklig.
So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG
Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,41 %.
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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.