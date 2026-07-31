SILTRONIC AG Aktie steigt am 31.07.2026 kräftig

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +7,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +9,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 80,23€, mit einem Plus von +7,97 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei SILTRONIC AG konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,07 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -10,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SILTRONIC AG einen Anstieg von +51,74 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,50 % 1 Monat -8,72 % 3 Monate -0,07 % 1 Jahr +85,17 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 31.07.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,61 Mrd.EUR € wert.

Im weltweit erholten Technologiesektor stützen am Freitag positive Analystenurteile die Papiere von Siltronic zusätzlich. Auf Tradegate verteuerten sie sich im vorbörslichen Handel um 8,8 Prozent auf 80,43 Euro verglichen mit dem Xetra-Schluss am …

Eine beeindruckende Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien sowie überwiegend positiv aufgenommene Unternehmensbilanzen dürften am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb geben. Unterstützung kommt zudem von den weiter spürbar …

Ein kräftiges Plus von 8,83 Prozent sorgte am Donnerstag dafür, dass die Siltronic-Aktie knapp oberhalb der 200-Tage-Linie nach oben drehte. Damit ist aus Sicht der Bullen ein Anfang gemacht, was das Korrekturende angeht. Die Basis dafür ist indes eher wacklig.

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,41 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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