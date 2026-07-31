Hedgefonds von deutschem KI-Wunderkind: Ausverkauf bei Situational Awareness

Citadel-Gründer Ken Griffin kaufte den Großteil der liquidierten Aktienpositionen – in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, die keine 24 Stunden dauerte, wie Bloomberg die Story rekonstruiert. Zu den betroffenen Positionen zählen Beteiligungen an CoreWeave, Bloom Energy, Sandisk und SK Hynix sowie die Nebius Group.

Der Aufstieg war atemberaubend, der Fall kam in Stunden. Leopold Aschenbrenners Hedgefonds Situational Awareness, noch Anfang Juli mit rund 45 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen einer der spektakulärsten Neuzugänge der Branche, ist nach einer Welle von Margin Calls auf rund 10 Milliarden US-Dollar zusammengeschrumpft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ausgelöst wurde die Krise durch den jüngsten KI-Aktienabschwung. Als Technologietitel ins Rutschen gerieten, verlangten die finanzierenden Banken mehr Sicherheiten von Aschenbrenners Fonds.

Der 25-Jährige musste Positionen verkaufen, um die Margin Calls zu bedienen. Citadel erfuhr von den Problemen und Griffin rief Aschenbrenner kurzerhand an. Nach stundenlangen Verhandlungen durch die Nacht stand kurz vor Börseneröffnung am Donnerstag ein Deal. Citadel übernahm den Großteil der öffentlich gehandelten Aktienpositionen – zu einem Abschlag.

Aschenbrenner, in Deutschland geboren und mit 15 Jahren in die USA gekommen, schloss sein Studium an der Columbia University 2021 als Jahrgangsbester ab. Investmenterfahrung hatte er vor der Gründung von Situational Awareness keine. Seinen Namen machte er als KI-Forscher bei OpenAI und mit einem vielbeachteten Essay über die Risiken des KI-Wettlaufs

Trotz des brutalen Ausverkaufs hält Situational Awareness immer noch hochlukrative private Beteiligungen, darunter einen Anteil am KI-Startup Anthropic mit einem geschätzten Wert von rund fünf Milliarden US-Dollar. Und trotz eines Monatsverlustes von rund 67 Prozent im Juli liegt Situational Awareness laut Bloomberg auf Jahressicht noch immer rund 80 Prozent im Plus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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