🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsOpenAI IPOvorwärtsNachrichten zu OpenAI

    Nach 67 % Crash im Juli

    549 Aufrufe 549 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hedgefonds von deutschem KI-Wunderkind: Ausverkauf bei Situational Awareness

    Der KI-Hedgefonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner musste nach Margin Calls Milliarden liquidieren – Ken Griffins Citadel schlug zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hedgefonds verkaufte nach Margin Calls Milliarden
    • Citadel übernahm nachts den Großteil mit Abschlag
    • Hält private Beteiligungen, Anthropic-Anteil 5 Mrd
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Nach 67 % Crash im Juli - Hedgefonds von deutschem KI-Wunderkind: Ausverkauf bei Situational Awareness
    Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

    Der Aufstieg war atemberaubend, der Fall kam in Stunden. Leopold Aschenbrenners Hedgefonds Situational Awareness, noch Anfang Juli mit rund 45 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen einer der spektakulärsten Neuzugänge der Branche, ist nach einer Welle von Margin Calls auf rund 10 Milliarden US-Dollar zusammengeschrumpft.

    Citadel-Gründer Ken Griffin kaufte den Großteil der liquidierten Aktienpositionen – in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, die keine 24 Stunden dauerte, wie Bloomberg die Story rekonstruiert. Zu den betroffenen Positionen zählen Beteiligungen an CoreWeave, Bloom Energy, Sandisk und SK Hynix sowie die Nebius Group.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CoreWeave Inc!
    Short
    78,96€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    66,94€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 13,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ausgelöst wurde die Krise durch den jüngsten KI-Aktienabschwung. Als Technologietitel ins Rutschen gerieten, verlangten die finanzierenden Banken mehr Sicherheiten von Aschenbrenners Fonds. 

    Der 25-Jährige musste Positionen verkaufen, um die Margin Calls zu bedienen. Citadel erfuhr von den Problemen und Griffin rief Aschenbrenner kurzerhand an. Nach stundenlangen Verhandlungen durch die Nacht stand kurz vor Börseneröffnung am Donnerstag ein Deal. Citadel übernahm den Großteil der öffentlich gehandelten Aktienpositionen – zu einem Abschlag. 

    Aschenbrenner, in Deutschland geboren und mit 15 Jahren in die USA gekommen, schloss sein Studium an der Columbia University 2021 als Jahrgangsbester ab. Investmenterfahrung hatte er vor der Gründung von Situational Awareness keine. Seinen Namen machte er als KI-Forscher bei OpenAI und mit einem vielbeachteten Essay über die Risiken des KI-Wettlaufs

    Trotz des brutalen Ausverkaufs hält Situational Awareness immer noch hochlukrative private Beteiligungen, darunter einen Anteil am KI-Startup Anthropic mit einem geschätzten Wert von rund fünf Milliarden US-Dollar. Und trotz eines Monatsverlustes von rund 67 Prozent im Juli liegt Situational Awareness laut Bloomberg auf Jahressicht noch immer rund 80 Prozent im Plus.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach 67 % Crash im Juli Hedgefonds von deutschem KI-Wunderkind: Ausverkauf bei Situational Awareness Der KI-Hedgefonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner musste nach Margin Calls Milliarden liquidieren – Ken Griffins Citadel schlug zu.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     