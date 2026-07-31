JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zu den Jahreszielen 2025/26 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,30 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal habe leicht unter den Erwartungen gelegen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr sei gesenkt worden, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns im Rahmen der Prognose gelegen und das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 37,71EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54,30

Kursziel alt: 54,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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