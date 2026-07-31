🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    FUCHS Pref: ALHAMRANI JV-PETROLEUM-Werk beschädigt – keine Verletzten

    Ein schwerer Brand hat das Produktionswerk des Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM in Yanbu getroffen. Sicherheit, Versorgung und Wiederaufbau stehen nun im Fokus.

    FUCHS Pref: ALHAMRANI JV-PETROLEUM-Werk beschädigt – keine Verletzten
    Foto: FUCHS PETROLUB
    • Am 25. Juli 2026 kam es im Produktionswerk des FUCHS Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM in Yanbu, Saudi-Arabien, zu einem Brand, der das Werk schwer beschädigte.
    • Es gab keine Verletzten; die Sicherheit der Belegschaft hat höchste Priorität.
    • Die Produktions- und Abfüllanlagen sind stark beschädigt, der Betrieb ist vorerst eingestellt.
    • Kurzfristig wird die Kundennversorgung durch alternative Produktions- und Lieferquellen gesichert.
    • Parallel dazu laufen Planungen für den Wiederaufbau der Produktionskapazitäten.
    • FUCHS hält 32% Minderheitsbeteiligung an ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM; der JV-Beitrag zum EBIT des FUCHS-Konzerns betrug 2025 rund 1,5%.

    Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei FUCHS Pref ist am 31.07.2026.

    Der Kurs von FUCHS Pref lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,13EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,53 % im Minus.
    4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 41,10EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.499,21PKT (+0,28 %).


    FUCHS Pref

    -2,11 %
    +5,30 %
    +10,20 %
    +2,83 %
    +2,01 %
    +11,01 %
    -1,10 %
    +9,60 %
    +168,77 %
    ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6
    FUCHS Pref direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FUCHS Pref: ALHAMRANI JV-PETROLEUM-Werk beschädigt – keine Verletzten Ein schwerer Brand hat das Produktionswerk des Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM in Yanbu getroffen. Sicherheit, Versorgung und Wiederaufbau stehen nun im Fokus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     