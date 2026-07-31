FUCHS Pref: ALHAMRANI JV-PETROLEUM-Werk beschädigt – keine Verletzten
Ein schwerer Brand hat das Produktionswerk des Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM in Yanbu getroffen. Sicherheit, Versorgung und Wiederaufbau stehen nun im Fokus.
Foto: FUCHS PETROLUB
- Am 25. Juli 2026 kam es im Produktionswerk des FUCHS Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM in Yanbu, Saudi-Arabien, zu einem Brand, der das Werk schwer beschädigte.
- Es gab keine Verletzten; die Sicherheit der Belegschaft hat höchste Priorität.
- Die Produktions- und Abfüllanlagen sind stark beschädigt, der Betrieb ist vorerst eingestellt.
- Kurzfristig wird die Kundennversorgung durch alternative Produktions- und Lieferquellen gesichert.
- Parallel dazu laufen Planungen für den Wiederaufbau der Produktionskapazitäten.
- FUCHS hält 32% Minderheitsbeteiligung an ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM; der JV-Beitrag zum EBIT des FUCHS-Konzerns betrug 2025 rund 1,5%.
Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei FUCHS Pref ist am 31.07.2026.
Der Kurs von FUCHS Pref lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,13EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,53 % im
Minus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 41,10EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.499,21PKT (+0,28 %).
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