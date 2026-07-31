Cadoux treibt HPA-Projekt voran und erzielt Durchbruch bei Batteriematerialien

Cadoux Limited (WKN: A3E3UB) hat im zweiten Quartal 2026 auf mehreren Ebenen wichtige Fortschritte erzielt. Neben der Weiterentwicklung seines High Purity Alumina (HPA)-Projekts gelang dem Unternehmen mit der erfolgreichen Qualifizierung seines premiumHPA®-Materials im europäischen SAFELOOP-Konsortium ein bedeutender technologischer Meilenstein. Gleichzeitig baut Cadoux seine Position im Bereich Seltener Erden und Mineralsande weiter aus und stärkt damit seine strategische Ausrichtung auf kritische Rohstoffe.

SAFELOOP qualifiziert premiumHPA® für Batterien der nächsten Generation

Im Mittelpunkt des Quartals stand die erfolgreiche Qualifizierung von premiumHPA® für Anwendungen in Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation. Im Rahmen des mehr als zweijährigen SAFELOOP-Programms wurde das Material umfangreichen Tests hinsichtlich elektrochemischer Leistungsfähigkeit, thermischer Stabilität, Sicherheit und Langzeitbeständigkeit unterzogen.

Nach Angaben des Unternehmens bestätigten die Ergebnisse, dass das hochreine Aluminiumoxid die hohen Anforderungen moderner Batterieseparatoren erfüllt. Insbesondere verbesserten sich Hitzebeständigkeit und Sicherheit der Batteriezellen, während gleichzeitig das Risiko eines thermischen Durchgehens reduziert werden konnte. Die erfolgreiche Qualifizierung gilt als wichtiger Schritt auf dem Weg zu möglichen strategischen Partnerschaften, Liefervereinbarungen und späteren Abnahmeverträgen mit der Batterieindustrie.

Parallel arbeitet Cadoux weiter an der Front-End-Engineering- und Machbarkeitsphase seines geplanten HPA-Produktionsprojekts. Ziel ist zunächst der Bau einer Demonstrations- und Kleinproduktionsanlage, die den Übergang zur späteren kommerziellen Produktion vorbereiten soll. Die laufenden Engineering-Arbeiten sollen gleichzeitig die Voraussetzungen für eine endgültige Investitionsentscheidung schaffen.

Ausbau der Seltene-Erden-Strategie

Auch im Bereich kritischer Mineralien setzte Cadoux wichtige Akzente. Mit dem Einstieg in das Wimmera Mineral Sands Joint Venture (WMS) sicherte sich das Unternehmen Zugang zu einem großflächigen Explorationsgebiet im australischen Bundesstaat Victoria. Das Projekt umfasst rund 1.380 Quadratkilometer und gilt als aussichtsiges Gebiet für Seltene Erden, Zirkon und Titansande. Cadoux kann zunächst 70 % der Beteiligung erwerben und diese später auf 80 % erhöhen.

Ein erstes Bohrprogramm umfasste 101 Aircore-Bohrungen über insgesamt 2.864 Meter. Besonders das Danube-Projekt zeigt nach historischen Daten ein erhebliches Potenzial. Das dort definierte Explorationsziel liegt bei 50 bis 100 Millionen Tonnen mit angenommenen Gehalten von 800 bis 1.200 ppm TREO+Y sowie 0,8 bis 1,2 % In-situ-Zirkon. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei um ein konzeptionelles Explorationsziel und noch nicht um eine Mineralressource handelt.

Parallel entwickelt Cadoux gemeinsam mit seinem Minhub-Projekt in Darwin eine Verarbeitungsplattform für Seltene Erden und Mineralsande. Die Anlage soll künftig verschiedene australische Rohstoffprojekte bedienen und zunächst Verarbeitungskapazitäten von bis zu 500.000 Tonnen Schwermineralkonzentrat pro Jahr bereitstellen. Langfristig besteht die Möglichkeit einer Erweiterung auf 750.000 Tonnen jährlich. Ergänzend untersucht das Unternehmen mit dem Projekt Minhub4000 die Verarbeitung xenotimreicher Konzentrate zur Produktion von schweren Seltene-Erden-Konzentraten.

Finanzierung stärkt weitere Entwicklung

Zur Finanzierung der nächsten Entwicklungsphasen schloss Cadoux im Berichtsquartal erfolgreich eine Kapitalerhöhung über rund 2,6 Millionen AUD ab. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 3,3 Millionen AUD, wodurch sowohl die Weiterentwicklung des HPA-Projekts als auch die Arbeiten an den Seltene-Erden-Projekten unterstützt werden sollen.

Mit den Fortschritten bei der HPA-Technologie, dem Ausbau seiner Rohstoffprojekte und der Weiterentwicklung der Verarbeitungsstrategie positioniert sich Cadoux zunehmend entlang der gesamten Wertschöpfungskette kritischer Mineralien – von der Exploration bis zur Versorgung moderner Batterie- und Hightech-Anwendungen.









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