Engie erhöht Jahresprognose trotz Rückgang des operativen Gewinns - Kurssprung

Ja, da bin ich mir nicht einmal so sicher. Und ich habe das auch schon früher nie richtig verstanden. Mein Verständnis bis jetzt war, dass Engie die Kernkraftwerke weiter betreibt und den Strom verkauft - dafür mit gedeckeltem Preis. Dazu hat man sich mit Belgieen geeinigt, dass Engie noch eine Milliardensumme zahlen muss und im Gegenzug übernimmt das Land die Lagerkosten "für immer" für die Brennstäbe. So habe ich es zumindest verstanden. Kann gut sein, dass es anders ist.





Wahrscheinlich ist eben die Frage, wie viel Engie noch erhalten würde für den regulären Betrieb im Vergleich zum kommenden Angebot des Landes Belgien. Ich vermute, dass es wirtschaftlich eher gut für Engie sein wird aber ich weiß es auch nicht und lasse mich hier gerne belehren.