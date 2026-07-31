Engie erhöht Jahresprognose trotz Rückgang des operativen Gewinns - Kurssprung
- Engie optimistischer wegen Kostensenkungen und Preisen
- Wiederkehrender Gewinn 2026 bei 4,9 bis 5,5 Mrd
- Übernahme UK Power Networks gibt spürbar Rückenwind
PARIS (dpa-AFX) - Kosteneinsparungen und schwankende Energiepreise in Reaktion auf den Nahost-Krieg sorgen beim französischen Energieversorger Engie für mehr Optimismus. Der Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft dürfte 2026 zwischen 4,9 bis 5,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris mit. Das sind an beiden Enden der Zielspanne 300 Millionen mehr. Der Kurs der Aktie legte zum Start um 4,5 Prozent zu.
Auch die früher als erwartet abgeschlossene Milliarden-Übernahme des britischen Netzbetreibers UK Power Networks liefert Rückenwind. Engie-Chefin Catherine MacGregor gab sich zudem zuversichtlich hinsichtlich ihrer Aussichten für die kommenden Monate, nachdem der wiederkehrende Gewinn im ersten Halbjahr zurückgegangen war.
In den ersten sechs Monaten des Jahres sank dieses Ergebnis um 3,3 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro, was auf die geringere Gasnachfrage in Frankreich und die Abschaltung von Atomreaktoren in Belgien zurückzuführen war. Auch der Umsatz, sowie das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) waren rückläufig. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg derweil um fast 14 Prozent auf gut 3,3 Milliarden Euro, unter anderem Dank weniger Abschreibungen und einer geringeren Steuerlast./lew/nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENGIE Aktie
Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 27,10 auf Tradegate (31. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENGIE Aktie um -5,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,09 %.
Die Marktkapitalisierung von ENGIE bezifferte sich zuletzt auf 68,87 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der ENGIE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten.
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Ich habe Heute die Nachzahlung erhalten.
Ja, da bin ich mir nicht einmal so sicher. Und ich habe das auch schon früher nie richtig verstanden. Mein Verständnis bis jetzt war, dass Engie die Kernkraftwerke weiter betreibt und den Strom verkauft - dafür mit gedeckeltem Preis. Dazu hat man sich mit Belgieen geeinigt, dass Engie noch eine Milliardensumme zahlen muss und im Gegenzug übernimmt das Land die Lagerkosten "für immer" für die Brennstäbe. So habe ich es zumindest verstanden. Kann gut sein, dass es anders ist.
Außerdem hat Engie schon massiv von der bisherigen AKW Laufzeitverlängerung in Belgien profitiert und könnte, falls eine Verlängerung über 2035 möglich ist, sich das gut bezahlen lassen.