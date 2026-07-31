Bernstein belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 37,38 auf Tradegate (31. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +9,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 42,12 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +2,67 %/+45,91 % bedeutet.