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    Rückenwind aus der Chipbranche

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    Rebound voraus! Infineon legt den zweiten Tag in Folge zu

    Infineon springt nach starken Nasdaq-Zahlen von Microsoft und Amazon an. Die jüngste Talfahrt der Aktie scheint vorerst gestoppt. Am 5. August müssen die Quartalszahlen liefern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Tage starke Kursgewinne auf über 63 Euro
    • JPMorgan bestätigt Overweight mit Kursziel 96 Euro
    • Neue Dresdner Chipfabrik 5 Mrd und ams OSRAM
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Rückenwind aus der Chipbranche - Rebound voraus! Infineon legt den zweiten Tag in Folge zu
    Foto: Peter Kneffel/dpa

    Zwei Handelstage, zwei kräftige Kurssprünge: Die Infineon-Aktie profitiert vom Aufwärtssog im Halbleitersektor. Nach einem Plus von mehr als 9 Prozent am Donnerstag klettert der Chipbauer am Freitag um weitere 6,5 Prozent auf mehr als 63 Euro.

    Auslöser war ein breiter Kursanstieg an der Nasdaq, nachdem Microsoft und Amazon starke Quartalsergebnisse vorgelegt hatten. AMD, Micron und Intel verbuchten zweistellige Tagesgewinne, die asiatischen Schwergewichte SK Hynix und Samsung folgten am Freitagmorgen. Und auch die Infineon-Aktie schwimmt auf der Welle mit. 

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    In den 30 Tagen vor der Erholung hatte die Aktie gut 20 Prozent verloren und kämpfte mit einer harten Korrektur. Das Analysehaus Morningstar stufte das Papier am Donnerstag auf "Neutral" hoch, ein kleines, aber sichtbares Zeichen für wachsendes Vertrauen.

    Deutlich optimistischer bleibt JPMorgan: Die US-Bank bekräftigte diese Woche ihr "Overweight"-Rating mit einem Kursziel von 96 Euro, mehr als 50 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die Bank hält es für möglich, dass Infineon bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am kommenden Mittwoch die Erwartungen übertrifft.

    Der Sektor feiert gerade die KI-Nachfrage. Infineon muss dagegen zeigen, dass auch die zyklischen Kernmärkte Automotive und Industrie die Talsohle hinter sich gelassen haben. Erst eine bestätigte Margenerholung würde der Rallye ein stabiles Fundament geben.

    Anfang Juli hatte Infineon in Dresden eine neue Chipfabrik für rund fünf Milliarden Euro eröffnet, die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte. Hinzu kommt die abgeschlossene Übernahme des Analog- und Mixed-Signal-Sensorgeschäfts von ams OSRAM, das 2026 rund 230 Millionen Euro Umsatz beitragen und das Ergebnis sofort stützen soll.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,01 % und einem Kurs von 62,90EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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