Rebound voraus! Infineon legt den zweiten Tag in Folge zu

Auslöser war ein breiter Kursanstieg an der Nasdaq, nachdem Microsoft und Amazon starke Quartalsergebnisse vorgelegt hatten. AMD, Micron und Intel verbuchten zweistellige Tagesgewinne, die asiatischen Schwergewichte SK Hynix und Samsung folgten am Freitagmorgen. Und auch die Infineon-Aktie schwimmt auf der Welle mit.

Zwei Handelstage, zwei kräftige Kurssprünge: Die Infineon-Aktie profitiert vom Aufwärtssog im Halbleitersektor. Nach einem Plus von mehr als 9 Prozent am Donnerstag klettert der Chipbauer am Freitag um weitere 6,5 Prozent auf mehr als 63 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den 30 Tagen vor der Erholung hatte die Aktie gut 20 Prozent verloren und kämpfte mit einer harten Korrektur. Das Analysehaus Morningstar stufte das Papier am Donnerstag auf "Neutral" hoch, ein kleines, aber sichtbares Zeichen für wachsendes Vertrauen.

Deutlich optimistischer bleibt JPMorgan: Die US-Bank bekräftigte diese Woche ihr "Overweight"-Rating mit einem Kursziel von 96 Euro, mehr als 50 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die Bank hält es für möglich, dass Infineon bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am kommenden Mittwoch die Erwartungen übertrifft.

Der Sektor feiert gerade die KI-Nachfrage. Infineon muss dagegen zeigen, dass auch die zyklischen Kernmärkte Automotive und Industrie die Talsohle hinter sich gelassen haben. Erst eine bestätigte Margenerholung würde der Rallye ein stabiles Fundament geben.

Anfang Juli hatte Infineon in Dresden eine neue Chipfabrik für rund fünf Milliarden Euro eröffnet, die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte. Hinzu kommt die abgeschlossene Übernahme des Analog- und Mixed-Signal-Sensorgeschäfts von ams OSRAM, das 2026 rund 230 Millionen Euro Umsatz beitragen und das Ergebnis sofort stützen soll.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,01 % und einem Kurs von 62,90EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.





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