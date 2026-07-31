Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 31.07. - ATX stark +1,75 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.864,49 PKT und steigt um +0,66 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +5,71 %, Siemens Energy +3,61 %, Rheinmetall +2,08 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -2,46 %, Scout24 -2,13 %, Zalando -1,84 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.491,11 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: AIXTRON +7,89 %, SILTRONIC AG +6,97 %, SUESS MicroTec +5,31 %
Flop-Werte: PUMA -6,86 %, Kion Group -3,04 %, freenet -2,25 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.873,45 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: AIXTRON +7,89 %, SILTRONIC AG +6,97 %, Infineon Technologies +5,72 %
Flop-Werte: freenet -2,25 %, HENSOLDT -1,83 %, United Internetet -1,57 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.414,83 PKT und steigt um +0,83 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +5,72 %, Compagnie de Saint-Gobain +4,55 %, Siemens Energy +3,61 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,99 %, Enel -1,82 %, L'Oreal -1,60 %
Der ATX steht bei 6.562,64 PKT und gewinnt bisher +1,75 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,73 %, Lenzing +2,92 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,92 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -0,61 %, EVN -0,43 %, Wienerberger -0,23 %
Der SMI steht aktuell (09:59:52) bei 14.521,91 PKT und steigt um +0,50 %.
Top-Werte: ABB +2,21 %, Sika +1,72 %, Zurich Insurance Group +1,23 %
Flop-Werte: Holcim -1,48 %, Givaudan -1,21 %, Nestle -0,65 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.572,41 PKT und steigt um +0,75 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +4,55 %, LEGRAND +4,27 %, ENGIE +3,73 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -2,31 %, Bouygues -1,95 %, Renault -1,62 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (08:56:25) bei 3.253,34 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: ABB +2,21 %, Alfa Laval +2,04 %, AstraZeneca +1,47 %
Flop-Werte: Telia Company -1,50 %, Securitas Shs(B) -1,38 %, Tele2 (B) -1,31 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.525,00 PKT und steigt um +1,16 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,77 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,93 %, Viohalco +1,70 %
Flop-Werte: Jumbo -0,91 %, Public Power -0,49 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,45 %
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