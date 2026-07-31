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    PSI AG: Q2-Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz – Aktie reagiert

    PSI startet mit gemischten Signalen ins Jahr 2026: Während Umsatz und Auftragseingang im zweiten Quartal deutlich anziehen, belasten Verluste und hoher Finanzierungsbedarf das Gesamtbild.

    PSI AG: Q2-Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz – Aktie reagiert
    Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online
    • Der PSI-Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 138,4 Mio. EUR (+4,1% YoY); im zweiten Quartal 2026 betrug der Umsatz 71,9 Mio. EUR (+10,7% YoY).
    • Der Auftragseingang stieg im Q2 2026 um 32,7% auf 69 Mio. EUR; das erste Halbjahr 2026 weist einen Auftragseingang von 178 Mio. EUR aus (-15,2% YoY) und einen Auftragsbestand von 194 Mio. EUR (-5,8%).
    • Operativ zeigte sich im Q2 2026 ein positives Ergebnis: bereinigtes EBIT 3,4 Mio. EUR und EBIT 1,1 Mio. EUR; im 1. Halbjahr 2026 lagen bereinigtes EBIT bei -1,2 Mio. EUR und EBIT bei -4,8 Mio. EUR.
    • Das Konzernergebnis im 1. Halbjahr 2026 beträgt -10,0 Mio. EUR; Ergebnis je Aktie (EUR) -0,64 (Vergleich 1H 2025: -0,09 EUR).
    • Personal- und Liquiditätskennzahlen: Mitarbeiterzahl 2.241 (30.06.2025: 2.351); Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -5,4 Mio. EUR; liquide Mittel 24,1 Mio. EUR; kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31,0 Mio. EUR.
    • Kapitalmaßnahmen und Ausblick: Warburg Pincus meldete, dass alle Bedingungen des freiwilligen Übernahmeangebots erfüllt sind; PSI setzte im Juli 2026 eine Barkapitalerhöhung von ca. 29 Mio. EUR um, vollständig von Zest Bidco gezeichnet; Ziel ist 2026 weiteres Wachstum von Auftragseingang/Umsatz (~10%) und eine um Einmalaufwendungen bereinigte EBIT-Marge von ca. 4%.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei PSI AG ist am 31.07.2026.

    Der Kurs von PSI AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,22 % im Plus.


    PSI AG

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