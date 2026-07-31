e& vermeldet im ersten Halbjahr 2026 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 11,6 % auf 38,1 Mrd. AED

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr auf 38,1 Mrd. AED, was einem Wachstum von 11,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht

Der Konzern-Jahresüberschuss belief sich auf 6,0 Mrd. AED, was einem Anstieg von 2,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (ohne den Gewinn aus dem Verkauf von Khazna und der Einigung mit Maroc Telecom im ersten Halbjahr 2025)

Das EBITDA belief sich auf 17,7 Mrd. AED, was einem Anstieg von 13,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, bei einer Gewinnmarge von 46,5 %

Zwischen-DPS von 47,5 Fils, ein Anstieg von 10,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Strategische Neuausrichtung des Portfolios zur stärkeren Fokussierung auf die Stärkung des Kerngeschäfts durch den Verkauf der Beteiligung an Vodafone mit einem Aufschlag gegenüber dem Marktpreis sowie den Teilverkauf einer 12,5-prozentigen Beteiligung an Careem Technologies

ABU DHABI, VAE, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- e& gab heute seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (H1 2026) bekannt und verzeichnete eine starke finanzielle und geschäftliche Performance, die die Fähigkeit des Konzerns widerspiegelt, sein Wachstum sowohl auf dem Heimatmarkt als auch im internationalen Geschäft aufrechtzuerhalten. Diese Entwicklung wurde durch eine klare Strategie vorangetrieben, deren Schwerpunkte auf den Kerngeschäften, einer umfassenden digitalen Transformation und der Beschleunigung KI-gestützter Innovationen lagen.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verzeichnete e& ein starkes Wachstum des Konzernumsatzes, der 38,1 Milliarden AED erreichte, was einem Anstieg von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Konzernjahresüberschuss belief sich auf 6,0 Mrd. AED, was einem Wachstum von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, ohne Berücksichtigung des Gewinns aus dem Verkauf von Khazna und der Auswirkungen der Maroc-Telecom- (MT-)Einigung im Jahr 2025.

Im ersten Halbjahr 2026 belief sich das EBITDA auf 17,7 Mrd. AED, was einem Anstieg von 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht und zu einer starken EBITDA-Marge von 46,5 Prozent führte. Diese Finanzergebnisse werden durch das anhaltende Wachstum der gesamten Kundenbasis des Konzerns gestützt, die um 30,4 % auf 251,5 Millionen Kunden anstieg, während die Zahl der e&-Kunden in den VAE 16,5 Millionen erreichte, was einem Anstieg von 6,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.