JPMorgan lässt Siemens Healthineers nach Zahlen auf 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 37,07 auf Tradegate (31. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +11,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 41,93 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 54,00Euro was eine Bandbreite von +2,12 %/+45,12 % bedeutet.