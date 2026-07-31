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    AKTIE IM FOKUS

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    Hensoldt schwach - JPMorgan-Analyst: Aktie hoch bewertet

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie von Hensoldt fiel 3,0% auf 81,44 Euro
    • Auftragseingang verdoppelte sich in sechs Monaten
    • JPMorgan sieht Zahlen überraschungsarm und teuer
    AKTIE IM FOKUS - Hensoldt schwach - JPMorgan-Analyst: Aktie hoch bewertet
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz eines starken Quartalsberichts hat die Hensoldt -Aktie am Freitag jüngste Erholungsgewinne abgegeben. Sie büßte im frühen Handel 3,0 Prozent auf 81,44 Euro ein und zählte damit im freundlichen MDax zu den Schlusslichtern.

    In den ersten sechs Monaten verdoppelte sich zwar der Auftragseingang, doch laut JPMorgan-Analyst David Perry fiel das Zahlenwerk insgesamt weitgehend überraschungslos aus. Zudem schrieb er: Die Aktie sei das "am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in unserem Analyseuniversum". Zwar hält er das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sehe er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen woanders mehr Aufwärtspotenzial./ck/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 32.400 auf Ariva Indikation (31. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von +6,33 %/+17,59 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Fundamentaldynamik und mögliche Kursreaktionen bei HENSOLDT: Rekord-Auftragsbestand (~1,48 Mrd.), FCF‑Prognoseanhebung, Integration von Nedinsco und CAIRAS‑Lieferungen (Helsing) werden als Wachstumstreiber gesehen. Technisch wird ein Ausbruch über 80–82 EUR diskutiert mit Zielen 91/117 EUR (vereinzelt 200 EUR), Short‑Quote/Short‑Squeeze‑Risiko und BlackRock‑Umschichtungen als Kursfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

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    dpa-AFX
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