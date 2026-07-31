AKTIE IM FOKUS
Hensoldt schwach - JPMorgan-Analyst: Aktie hoch bewertet
- Aktie von Hensoldt fiel 3,0% auf 81,44 Euro
- Auftragseingang verdoppelte sich in sechs Monaten
- JPMorgan sieht Zahlen überraschungsarm und teuer
FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz eines starken Quartalsberichts hat die Hensoldt -Aktie am Freitag jüngste Erholungsgewinne abgegeben. Sie büßte im frühen Handel 3,0 Prozent auf 81,44 Euro ein und zählte damit im freundlichen MDax zu den Schlusslichtern.
In den ersten sechs Monaten verdoppelte sich zwar der Auftragseingang, doch laut JPMorgan-Analyst David Perry fiel das Zahlenwerk insgesamt weitgehend überraschungslos aus. Zudem schrieb er: Die Aktie sei das "am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in unserem Analyseuniversum". Zwar hält er das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sehe er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen woanders mehr Aufwärtspotenzial./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 32.400 auf Ariva Indikation (31. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,58 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von +6,33 %/+17,59 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HENSOLDT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Ja, und neben meinem festen Langzeitinvest, trade ich zusätzlich auf diesen Kanal.
Die langangelegten Expansionspläne der Hensoldt AG spiegeln sich mehr und mehr anhand der Vorlage erfolgreicher Quartalszahlen wieder.
- Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026 verdoppelt auf 2.812 Mio EUR (Vorjahr 1.405 Mio EUR)
- Auftragsbestand erreicht Rekordhöhe von 10.356 Mio EUR (Vorjahr 7.070 Mio EUR)
- Umsatz steigt auf 1.167 Mio EUR (Vorjahr 944 Mio EUR) – +23,6%
- Bereinigtes EBITDA wächst auf 137 Mio EUR – +28,5% zum Vorjahr (107 Mio EUR)
- Bereinigte EBITDA‑Marge verbessert sich auf 11,8% (Vorjahr 11,3%)
- Ausblick für 2026 bestätigt: Umsatz ca. 2.750 Mio EUR; Book-to-Bill 1,5x–2,0x; bereinigte EBITDA‑Marge 18,5%–19,0%; bereinigter Free Cashflow ~50% des bereinigten EBITDA