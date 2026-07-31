Hensoldt schwach - JPMorgan-Analyst: Aktie hoch bewertet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 32.400 auf Ariva Indikation (31. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,58 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von +6,33 %/+17,59 % bedeutet.