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    AKTIE IM FOKUS

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    Puma nach Quartalszahlen sehr schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Aktien reagierten negativ und fielen um 6 Prozent
    • Aktien unter 21- und 50-Tage-Linie mittelfristig
    • Umsatz sinkt weiter und Puma bleibt in den roten Zahlen
    AKTIE IM FOKUS - Puma nach Quartalszahlen sehr schwach
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma haben am Freitag auf Zahlen für das zweite Quartal negativ reagiert. Zuletzt verloren sie am MDax -Ende gut 6 Prozent. Sie stehen damit unter der 21- und der 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend. Puma verlor weiter an Umsatz und bleibt in den roten Zahlen.

    Von JPMorgan hieß es, die Resultate seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Sie zeigten, dass der Sportartikelhersteller in einem Übergangsjahr auf dem richtigen Weg sei. Es könnte den Markt aber etwas enttäuschen, dass Puma zum gegenwärtigen Zeitpunkt sich keine höheren Ziele gesetzt habe./ajx/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,05 % und einem Kurs von 26,37 auf Tradegate (31. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,04 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -8,56 %/+28,02 % bedeutet.





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