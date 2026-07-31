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    AKTIE IM FOKUS

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    Aktie von Universal Music bricht auf Rekordtief ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien stürzen 22,9 Prozent auf Rekordtief
    • Abonnentenwachstum blieb hinter den Erwartungen
    • Analysten sehen Enttäuschung und Margendruck
    AKTIE IM FOKUS - Aktie von Universal Music bricht auf Rekordtief ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von Universal Music sind am Freitag abgesackt. Mit einem Kurseinbruch von zuletzt 22,9 Prozent markierte die Aktie den tiefsten Stand seit der erstmaligen Notierung des Wertes 2021. Im Vergleich zu den Höchstständen hat sich der Kurs damit halbiert.

    Die Reaktion auf die Zahlen zum zweiten Quartal war ausgesprochen negativ. Das Umsatzwachstum der Abonnenten war hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der weltgrößte Musikkonzern hatte bereinigt um Akquisitionen eine anhaltende Wachstumsabschwächung verzeichnet. Zudem hatte der operative Gewinn (Ebitda) die Erwartungen verfehlt.

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    Die Analysten von JPMorgan sprachen von einer Enttäuschung, die noch dadurch vergrößert worden sei, dass man eigentlich mit einer positiven Überraschung gerechnet habe.

    Das Zahlenwerk habe mehr Fragen eröffnet als Antworten geben, bemängelten die Experten von Morgan Stanley. Die Konsensschätzungen für die Margen dürften nun sinken. Bei Bernstein war gar von einer Enttäuschung auf allen Ebenen die Rede. Nach den schwachen Zahlen zum ersten Quartal habe man aber eigentlich auf eine Verbesserung gesetzt./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Universal Music Group Aktie

    Die Universal Music Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,79 % und einem Kurs von 14,96 auf Tradegate (31. Juli 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Universal Music Group Aktie um -19,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Universal Music Group bezifferte sich zuletzt auf 27,20 Mrd..





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