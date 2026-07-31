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    SUV-Launch verpufft

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    Xiaomi braucht ein Wunder im zweiten Halbjahr – die Börse glaubt nicht daran

    Xiaomi schickt zwei neue SUVs mit Kampfpreisen und gewaltiger Reichweite ins Rennen. Doch Anleger sehen vor allem die riesige Lücke zum Jahresziel – und schicken die Aktie deutlich tiefer.

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie stürzt wegen großer Lücke zum Jahresziel
    • Sky-Nomad SUVs mit 464 bis 505 km Elektroreichweite
    • Hartes Wettbewerbsumfeld und Zweifel an Nachfrage
    • Report: Achtung, Korrektur!
    SUV-Launch verpufft - Xiaomi braucht ein Wunder im zweiten Halbjahr – die Börse glaubt nicht daran
    Foto: Unsplash

    Xiaomi wollte mit neuen SUVs den nächsten Angriff im chinesischen Elektroautomarkt starten. An der Börse kam die Präsentation jedoch schlecht an. Die Aktie fiel am Freitag in Hongkong zeitweise um bis zu 11 Prozent und schloss den Handel 7,3 Prozent im Minus. Anleger reagierten damit nicht nur auf die neuen Modelle, sondern vor allem auf die Frage, wie teuer Xiaomi sein Wachstum im Autogeschäft inzwischen erkaufen muss.

    Im Mittelpunkt steht die neue Sky-Nomad-Reihe, mit der Xiaomi erstmals in den Markt für Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerer einsteigt. Der siebensitzige N90 Max wird im Vorverkauf für 299.900 Yuan angeboten, umgerechnet rund 38.700 Euro. Der fünfsitzige N70 Max kostet 259.900 Yuan, also etwa 33.500 Euro. Damit liegt Xiaomi deutlich unter dem Tesla Model Y L, der in China für 339.000 Yuan verkauft wird, und nahe am Li L6 von Li Auto. Genau diese Preisgestaltung sehen Analysten der Deutschen Bank kritisch. Sie bezeichnen sie als aggressiv und führen sie auf den Absatzdruck bei Xiaomi zurück.

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    Der Grund ist simpel: Das Unternehmen hat sich für 2026 ein Ziel von 550.000 Fahrzeugauslieferungen gesetzt, kam im ersten Halbjahr aber nur auf 185.055 Einheiten. Um das Jahresziel noch zu erreichen, müsste Xiaomi in der zweiten Jahreshälfte im Schnitt rund 61.000 Fahrzeuge pro Monat ausliefern. Das liegt weit über dem aktuellen Niveau. Im Juni wurden 34.738 Fahrzeuge ausgeliefert, die von der Deutschen Bank zitierten Thinkercar-Daten zeigen für die letzten vier Juliwochen zudem nur Neuaufträge von 5.400, 5.600, 7.400 und 5.700 Einheiten.

    Die neuen SUVs sollen diese Lücke schließen. Der N90 Max kommt mit einer 76-kWh-Batterie und soll rein elektrisch 464 Kilometer schaffen – gemessen nach dem in China üblichen CLTC-Testzyklus. Die kombinierte Reichweite liegt bei 1.705 Kilometern. Der N70 Max soll rein elektrisch bis zu 505 Kilometer schaffen. Offiziell sollen beide Modelle im September starten, später sollen weitere Versionen folgen.

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    Doch das Marktumfeld ist hart. Die Sky-Nomad-Serie tritt in der Preisklasse von 200.000 bis 300.000 Yuan gegen BYD, Leapmotor, Xpeng, Geely, Chery, Volkswagen und weitere Anbieter an. Zugleich könnte sie auch höher positionierte Modelle von Tesla, Li Auto, Zeekr und Aito unter Druck setzen. Besonders problematisch: Das Segment der Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerer schwächelt. Laut China Passenger Car Association gingen die Verkäufe in China im ersten Halbjahr um 15,09 Prozent zurück.

    Für Anleger wird Xiaomi damit zur Wette auf Tempo und Marge zugleich. Die Produkte wirken ambitioniert, die Preise offensiv, die Reichweiten stark. Doch die Börse schaut auf die Lücke zum Jahresziel und fragt, ob Xiaomi genug Nachfrage erzeugen kann, ohne die Profitabilität zu beschädigen. Der Kursrutsch zeigt: Der neue SUV-Angriff liefert Fantasie – aber noch keinen Beweis, dass Xiaomi den nächsten Wachstumssprung wirklich schafft.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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