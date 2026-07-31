Deutsche Telekom-Zertifikate mit bis zu 13%-Chance und 32% Sicherheitspuffer

Nach der Veröffentlichung der positiven Bilanz der US-Tochter T-Mobile US bekräftigten die Experten der DZ Bank mit einem von 37 auf 35 Euro reduzierten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die T-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs weiter unter Druck bleiben sollte.

Bonus-Zertifikat mit 11% Chance und 32% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FE4EKU9) auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Barriere bei 18 Euro, Bonuslevel und Cap bei 30 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.9.27, konnte beim Aktienkurs von 26,60 Euro mit 26,97 Euro erworben werden. Verbleibt die Deutsche Telekom-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 18 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 30 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 26,97 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum September 2027 einen Bruttoertrag von 11,23 Prozent (=10 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 32,33 Prozent auf 18 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 13% Chance und 17% Discount

Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE000DN0GAU4), BV 1, Bewertungstag 17.9.27, mit Cap bei 25 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 26,60 Euro mit 22,18 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 16,62 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Deutsche Telekom-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 25 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 25 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 13,5 Monaten einen Bruttoertrag von 12,71 Prozent (=11 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 25 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.