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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft Siltronic von Hold auf Buy
    • Kursziel der Bank angehoben von 72 auf 100 Euro
    • Agentische KI treibt 300 mm Waferbranche in Engpass
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 100 Euro angehoben. Trotz des anhaltenden Nachfragerückgangs in den Mainstream-Kategorien der Wafer-Industrie gehe er davon aus, dass die Nachfragewelle durch agentische Künstliche Intelligenz die 300-mm-Wafer-Branche nun in eine Engpasssituation treiben wird, schrieb Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Damit liege die Verhandlungsmacht wieder fest in den Händen der Waferhersteller./rob/la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,79 % und einem Kurs von 79,45 auf Tradegate (31. Juli 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von +29,37 %/+47,48 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 100 Euro



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