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    KI-Aktien: Der Aufwärts-Crash und die Manipulatoren!

    Das alles war sehr wahrscheinlich einer konzertierte Aktion: die Dickfische der Wall Street haben das deutsche Wunderkind Aschenbrenner an die Wand gedrückt. Heute eine Art Aufwärts-Crash auch beim koreanischen Kospi

    Gestern ein Aufwärts-Crash bei KI-Aktien, nachdem der Hedgefonds von Aschenbrenner kollabierte und "die Reste" von Citadel übernommen wurden. Das alles war sehr wahrscheinlich einer konzertierte Aktion: die Dickfische der Wall Street haben das deutsche Wunderkind Aschenbrenner an die Wand gedrückt. Heute eine Art Aufwärts-Crash auch beim koreanischen Kospi-Index mit einem Tagesanstieg von 17%! Dabei griff Südkorea aktiv in den Markt ein und stütze auch die Währung Won durch Dollar-Verkäufe. Gestern hatten die japanische Notenbank zugunsten des Yen eingegriffen - wir erleben also auf vielen Ebenen ein Spiel mit gezinkten Karten! Ist der Abverkauf von KI-Aktien jetzt endgültig vorbei?

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick KI-Aktien: Der Aufwärts-Crash und die Manipulatoren! Gestern ein Aufwärts-Crash bei KI-Aktien, nachdem der Hedgefonds von Aschenbrenner kollabierte und "die Reste" von Citadel übernommen wurden.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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