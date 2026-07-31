Gestern ein Aufwärts-Crash bei KI-Aktien, nachdem der Hedgefonds von Aschenbrenner kollabierte und "die Reste" von Citadel übernommen wurden. Das alles war sehr wahrscheinlich einer konzertierte Aktion: die Dickfische der Wall Street haben das deutsche Wunderkind Aschenbrenner an die Wand gedrückt. Heute eine Art Aufwärts-Crash auch beim koreanischen Kospi-Index mit einem Tagesanstieg von 17%! Dabei griff Südkorea aktiv in den Markt ein und stütze auch die Währung Won durch Dollar-Verkäufe. Gestern hatten die japanische Notenbank zugunsten des Yen eingegriffen - wir erleben also auf vielen Ebenen ein Spiel mit gezinkten Karten! Ist der Abverkauf von KI-Aktien jetzt endgültig vorbei?

InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools: 60%-Rabatt + 15% Fugi-Code (Werbung)

https://www.investing-referral.com/fugi/

Das Video "KI-Aktien: Der Aufwärts-Crash und die Manipulatoren! " sehen Sie hier..