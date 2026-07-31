Marvell Technology Aktie mit kräftigem Kursplus - 31.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Marvell Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,64 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +16,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +16,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 172,83€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +29,93 % bei Marvell Technology.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -7,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,85 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Marvell Technology um +134,11 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,31 % geändert.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,88 % 1 Monat -28,85 % 3 Monate +29,93 % 1 Jahr +136,64 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 31.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 876 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,93 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.