BERENBERG stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/26 sei für Carl Zeiss bislang erneut herausfordernd gewesen, geprägt von schwachem Wachstum und rückläufigen Margen, schrieb Sam England in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst wartet auf den Amtsantritt der neuen Konzernchefin Bronwyn Brophy O?Connor, um ein besseres Bild ihrer strategischen Prioritäten zu erhalten./rob/err/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 31,12EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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