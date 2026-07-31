BERENBERG stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Bausoftware-Konzern habe für das zweite Quartal starke Zahlen vorgelegt, die jedoch von Einmaleffekten bei den Kosten überschattet wurden, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wie erwartet, sei die zugrunde liegende Umsatzdynamik von Nemetschek robust geblieben und habe die Konsensschätzungen übertroffen. Die Profitabilität sei jedoch wegen Kosteneffekte hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/err/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 58,85EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nay Soe Naing
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nay Soe Naing
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 115
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