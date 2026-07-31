Siemens Energy: Spektakuläre Trendwende, Rally in gesunder Korrektur

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 145,80 Euro (30. Juli 2026). Damit notiert Siemens Energy zwar spürbar unter dem 3-Jahreshoch von 188,76 Euro, aber immer noch weit über dem 3-Jahrestief von 7,028 Euro. Aus technischer Sicht bewegt sich die Aktie damit klar im oberen Bereich ihres Drei-Jahres-Korridors. Der Rückgang vom Hoch entspricht in etwa einem Minus von gut 20 Prozent, was nach der vorangegangenen Rally eher als Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends zu werten ist. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum historischen Tief enorm, was die Stärke der übergeordneten Trendwende unterstreicht.

Die Siemens-Energy-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine spektakuläre Trendwende vollzogen. Nach einem massiven Einbruch bis auf 7,028 Euro am 26. Oktober 2023 drehte der Wert deutlich nach oben und etablierte ab 2024 einen klaren Aufwärtstrend. Ausgehend von Kursen um 13 bis 15 Euro im Sommer 2023 setzte sich zunächst eine zähe Bodenbildung fort, bevor ab Herbst 2023 eine Erholungsbewegung startete. Spätestens ab 2024 beschleunigte sich der Trend deutlich: Aus dem Bereich um 20 bis 30 Euro entwickelte sich ein nahezu parabolischer Anstieg, der die Aktie bis zum 3-Jahreshoch bei 188,76 Euro am 24. April 2026 führte. Damit hat sich der Kurs seit dem Tief vervielfacht und notiert in einem langfristig klar bullischen Umfeld, auch wenn zuletzt stärkere Schwankungen zunehmen.

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200-Tage-Linie signalisiert übergeordneten Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft nach den vorliegenden Kursdaten deutlich ansteigend. Seit Herbst 2025 haben sich die Notierungen von etwa 100 Euro in mehreren Wellen bis in den Bereich von 170 bis knapp 190 Euro nach oben gearbeitet, bevor eine Konsolidierung zwischen grob 140 und 180 Euro einsetzte. Aus diesem Verlauf lässt sich die langfristige Durchschnittslinie näherungsweise im Bereich um rund 160 Euro verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 145,80 Euro handelt die Aktie damit etwa 9 Prozent unter dieser Marke. Technisch bedeutet das: Der langfristige Trend bleibt klar aufwärtsgerichtet, kurzfristig befindet sich der Wert jedoch in einer Korrekturphase unterhalb der 200-Tage-Linie. Solange die gleitende Durchschnittslinie weiter steigt und der Kurs nicht in die Nähe früherer Tiefzonen zurückfällt, überwiegt das bullische Bild.

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Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite lassen sich mehrere Unterstützungszonen ausmachen. Eine erste relevante Unterstützung ergibt sich im Bereich um 140 Euro, wo der Kurs Ende März und Anfang April 2026 mehrfach nach oben drehte. Darunter rückt der Bereich um 130 bis 135 Euro in den Fokus, der im Januar 2026 als Zwischenkonsolidierung diente. Fällt die Aktie tiefer, wäre der Bereich um 120 Euro eine weitere markante Auffangzone, an der im Dezember 2025 wiederholt Käufer aktiv wurden. Auf der Oberseite trifft Siemens Energy zunächst im Bereich um 160 bis 170 Euro auf Widerstand, wo der Kurs im Frühjahr 2026 mehrfach scheiterte. Darüber bildet die Zone um 180 Euro eine weitere Hürde, bevor das 3-Jahreshoch bei 188,76 Euro als zentrale Widerstandsmarke und potenzielles Kursziel im langfristigen Aufwärtstrend fungiert.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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