FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag geringfügig um 0,01 Prozent auf 124,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,15 Prozent.

Die Rohölpreise sind etwas gefallen. Die Lage im Nahen Osten spitzte sich zumindest nicht weiter zu. Zwar haben sich die USA und der Iran am Donnerstag erneut mit gegenseitigen Militärschlägen überzogen, Marktbeobachter wiesen aber darauf hin, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus in den vergangenen Tagen wieder zugenommen habe.