Unsicherheit wächst: Anleger schalten einen Gang zurück - 31.07.2026

Vorsicht ersetzt zunehmend Optimismus. Besonders gefragt sind derzeit Puts auf Dax. Das spricht für eine eher defensive Marktpositionierung.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 31 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.

Die Stimmung bleibt angespannt, ohne bereits extremes Niveau zu erreichen.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 31“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle DAX-Diskussion, die einen Range von ca. 25.700 bis 25.900 bevorzugt. Beiträge fokussieren Rotationen an Randzonen, Short- und Long-Tests (z. B. 25.870, 25.815, 25.900–25.945), sowie Momentum- und Mean-Reversion-Setups mit VWAP/EMA20/50. Ein 3–5-Trade-Plan mit definierten Zonen (R3–S1, VWAP, POC/VAL) und engem Risikopuffer (ca. 0,3–0,4 %) dominiert. Breakouts sehen eher als Ergänzung aus.