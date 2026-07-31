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    Polen

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    Abgestürztes Geschoss war russische Rakete

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Ch-101 Marschflugkörper offiziell bestätigt
    • Absturzfeld bei Tarnawa Kolonia südlich von Lublin
    • Rakete explodierte, keine Verletzten, Atomsprengköpfe möglich
    Polen - Abgestürztes Geschoss war russische Rakete
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Bei einer über Polen abgestürzten Rakete handelt es sich nach Angaben der Regierung in Warschau tatsächlich um einen russischen Marschflugkörper. "Ich habe mit dem Einsatzleiter, General Ireneusz Nowak, gesprochen, und wir können mit voller Verantwortung bestätigen, dass es sich um eine russische Ch-101-Rakete handelt", sagte Vizeverteidigungsminister Cezary Tomczyk am Donnerstagabend dem Radiosender Rmf.fm. Dies sei ein Marschflugkörper, der potenziell sehr gefährlich sei und auch Atomsprengköpfe transportieren könne. Die Rakete sei beim Aufprall explodiert.

    Am Donnerstag war während schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine ein Flugobjekt in den Luftraum des Nato-Staats Polen eingedrungen und abgestürzt. Der Absturzort auf einem Feld nahe dem Ort Tarnawa Kolonia liegt südlich der Stadt Lublin und 90 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Es gab keine Verletzten.

    Die Regierung in Warschau hatte am Donnerstag zunächst davon gesprochen, dass es sich mutmaßlich um eine russische Rakete handelte. Genauere Untersuchungen sollten Gewissheit bringen, hieß es./dhe/DP/mis






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