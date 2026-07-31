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    KORREKTUR

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    Betrug beim Drohnenbau? Moskauer Mayo-Milliardär festgenommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Festnahme Milliardär Kustow wegen Drohnenbetrug
    • Generaldirektor Ljaschenko ebenfalls in Gewahrsam
    • Kritik an C-80 Drohne und mehrere Beamte in Haft
    KORREKTUR - Betrug beim Drohnenbau? Moskauer Mayo-Milliardär festgenommen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (In der am 30. Juli 2026 um 18.13 Uhr gesendeten Meldung wurde der Vorname des festgenommenen Milliardärs korrigiert. Richtig ist Waleri rpt Waleri Kustow)

    MOSKAU (dpa-AFX) - Wegen Betrugsverdachts beim Drohnenbau hat die russische Justiz Medienberichten zufolge den Milliardär Waleri Kustow festgenommen. Mit Kustow sei auch der Generaldirektor seines Lebensmittelkonzerns Efko, Jewgeni Ljaschenko, in Gewahrsam genommen worden, berichtete das Internetportal RBK. Die Vorwürfe drehen sich demnach um einen Staatsauftrag zum Bau von Drohnen, die Russland auch in seinem Angriffskrieg verwendet.

    Dem unabhängigen Internetportal "Agentstwo" zufolge geht es um die schwere Transportdrohne C-80, die das russische Militär zur Versorgung seiner Soldaten an der Front im Ukraine-Krieg nutzt. An der Drohne gibt es scharfe Kritik aus Armeekreisen. Verteidigungsminister Andrej Beloussow sagte bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, die Drohne müsse überarbeitet werden. In dem Fall sitzen bereits mehrere hohe Beamte in Untersuchungshaft, unter anderem eine Abteilungsleiterin des russischen Industrieministeriums. Ihr wird Veruntreuung von Staatsgeldern vorgeworfen.

    Kustow verfügt nach Einschätzung des Journals "Forbes" über ein Vermögen von umgerechnet etwa einer Milliarde Euro. Sein Kapital hat er mit dem Lebensmittelkonzern Efko gemacht, der in Russland vor allem für seine Mayonnaise bekannt ist. Details zu seiner Verwicklung in den Drohnenskandal gibt es nicht./bal/DP/jha







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