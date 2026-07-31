ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 330 Dollar - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Amazon auf 330
- Einstufung Buy bleibt nach starken Zahlen
- AWS Auftragsbestand steigt um 132 Mrd US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 320 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand in der Cloud-Sparte AWS habe sich um 132 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies sorge für eine hohe Absehbarkeit bis 2028 und darüber hinaus, so der Analyst. Die Prognose für die Investitionsausgaben sei zwar um 20 Milliarden Dollar auf 220 Milliarden angehoben worden. Angesichts der Nachfrageentwicklung sei dies jedoch gerechtfertigt./rob/err/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,02 % und einem Kurs von 229,2 auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +11,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 322,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 335,00USD was eine Bandbreite von +32,98 %/+46,06 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 330 US-Dollar
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• 200,6 Milliarden US-Dollar Umsatz vs. 196,4 Milliarden US-Dollar Erwartung
• 5,75 US-Dollar Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) vs. 1,82 US-Dollar Erwartung
• 27,5 Milliarden US-Dollar operativer Gewinn vs. 23,5 Milliarden US-Dollar Erwartung
Die Aktie ist bereits 6 Prozent im Plus nachbörslich.