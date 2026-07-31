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    Zuletzt in 2018

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    Pegel Kaub im Rhein erreicht bisherigen Tiefstwert

    Für Sie zusammengefasst
    • Pegel Kaub bei 25 cm erreicht Tiefststand
    • Frühe Zuspitzung ungewöhnlich laut Bundesanstalt
    • Niedrigwasser hemmt Schifffahrt und Ökosystem
    Zuletzt in 2018 - Pegel Kaub im Rhein erreicht bisherigen Tiefstwert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KAUB/OESTRICH (dpa-AFX) - Das Niedrigwasser im Rhein wird schlimmer: Der Pegelstand in Kaub Rheinland-Pfalz hat den bisherigen Tiefstwert aus dem Jahr 2018 erreicht. Dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rhein zufolge liegt der Pegel aktuell bei 25 Zentimetern. Damit zieht er gleich mit dem niedrigsten Wasserstand seit Messbeginn vom 22. Oktober 2018. Am vergangenen Freitag waren es noch 55 Zentimeter gewesen.

    Ein Pegelstand ist eine relative, von einem festgelegten Punkt aus gemessene Wasserhöhe. Er zeigt damit nicht die tatsächliche Wassertiefe bis zum Boden an.

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    Einem WSA-Experten zufolge ist diese frühe Zuspitzung ungewöhnlich. Das bestätigt auch die Bundesanstalt für Gewässerkunde. Demnach sind eigentlich der Spätsommer und der Herbst typische Niedrigwasserzeiten. Dass im Rhein und in anderen Flüssen jetzt schon derart wenig Wasser ist, sei eine besondere Situation. Grüne seien vor allem Trockenheit und Hitze, regionale Schauer könnten nur vorübergehend helfen.

    Folgen für Schifffahrt

    Doch nicht an allen Pegeln stehen Rekordwerte bevor. In Speyer liegt er rund 30 Zentimeter über dem Tiefstwert, bei Worms sind es 9 Zentimeter Differenz, in Mainz 19 Zentimeter. Am Pegel Koblenz bräuchte es noch 15 Zentimeter für einen Rekord. Auch der Pegel im hessischen Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) ist mit derzeit 49 Zentimetern noch ein Stück über dem niedrigsten bekannten Wasserstand von 31 Zentimetern aus dem Jahr 1947.

    Für die Prognosepegel Oestrich, Kaub und Koblenz werden zunächst wieder steigende Wasserstände vorausgesagt.

    Dem Amt zufolge ergeben sich daraus unter anderem Auswirkungen auf die Schifffahrt. "Die Schifffahrt kann weniger zuladen, die Fahrten werden dadurch mit fallendem Pegel unwirtschaftlicher." Weitere Auswirkungen sind etwa, dass die niedrigen Wasserstände alte Munition freilegen, die Personenschifffahrt und Rheinfähren ausgebremst werden und Sportbootsverleihen die Kunden ausbleiben. Hohe Wassertemperaturen führen zudem zu Stress für Lebewesen und mangelnde Sauerstoffverfügbarkeit./agy/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 51,35 auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,86 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -21,88 %/+19,14 % bedeutet.





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