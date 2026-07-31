Zuletzt in 2018
Pegel Kaub im Rhein erreicht bisherigen Tiefstwert
- Pegel Kaub bei 25 cm erreicht Tiefststand
- Frühe Zuspitzung ungewöhnlich laut Bundesanstalt
- Niedrigwasser hemmt Schifffahrt und Ökosystem
KAUB/OESTRICH (dpa-AFX) - Das Niedrigwasser im Rhein wird schlimmer: Der Pegelstand in Kaub Rheinland-Pfalz hat den bisherigen Tiefstwert aus dem Jahr 2018 erreicht. Dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rhein zufolge liegt der Pegel aktuell bei 25 Zentimetern. Damit zieht er gleich mit dem niedrigsten Wasserstand seit Messbeginn vom 22. Oktober 2018. Am vergangenen Freitag waren es noch 55 Zentimeter gewesen.
Ein Pegelstand ist eine relative, von einem festgelegten Punkt aus gemessene Wasserhöhe. Er zeigt damit nicht die tatsächliche Wassertiefe bis zum Boden an.
Einem WSA-Experten zufolge ist diese frühe Zuspitzung ungewöhnlich. Das bestätigt auch die Bundesanstalt für Gewässerkunde. Demnach sind eigentlich der Spätsommer und der Herbst typische Niedrigwasserzeiten. Dass im Rhein und in anderen Flüssen jetzt schon derart wenig Wasser ist, sei eine besondere Situation. Grüne seien vor allem Trockenheit und Hitze, regionale Schauer könnten nur vorübergehend helfen.
Folgen für Schifffahrt
Doch nicht an allen Pegeln stehen Rekordwerte bevor. In Speyer liegt er rund 30 Zentimeter über dem Tiefstwert, bei Worms sind es 9 Zentimeter Differenz, in Mainz 19 Zentimeter. Am Pegel Koblenz bräuchte es noch 15 Zentimeter für einen Rekord. Auch der Pegel im hessischen Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) ist mit derzeit 49 Zentimetern noch ein Stück über dem niedrigsten bekannten Wasserstand von 31 Zentimetern aus dem Jahr 1947.
Für die Prognosepegel Oestrich, Kaub und Koblenz werden zunächst wieder steigende Wasserstände vorausgesagt.
Dem Amt zufolge ergeben sich daraus unter anderem Auswirkungen auf die Schifffahrt. "Die Schifffahrt kann weniger zuladen, die Fahrten werden dadurch mit fallendem Pegel unwirtschaftlicher." Weitere Auswirkungen sind etwa, dass die niedrigen Wasserstände alte Munition freilegen, die Personenschifffahrt und Rheinfähren ausgebremst werden und Sportbootsverleihen die Kunden ausbleiben. Hohe Wassertemperaturen führen zudem zu Stress für Lebewesen und mangelnde Sauerstoffverfügbarkeit./agy/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 51,35 auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,56 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,86 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -21,88 %/+19,14 % bedeutet.
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Gute news für TKMS/TK
BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben. "Damit wird die Deutsche Marine befähigt, ihren Kernauftrag zur seegestützten U-Boot-Jagd und damit auch unsere Nato-Verpflichtungen schnellstmöglich zu erfüllen", teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zunächst sollen vier Fregatten bestellt werden. Es besteht zudem die Option, vier weitere Schiffe zu beschaffen. Die erste Fregatte soll 2029 fertig werden.
Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS wird mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe beziffert das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden Euro./bg/DP/he
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Die Phantasie treibt den Kurs hoffentlich jetzt endlich über die 12 € hinaus.
Nach einer längeren Durststrecke nimmt das Papier endlich wieder Fahrt auf.
Die Aufspaltung des Konzerns treibt das Papier massiv voran.
Die Werkstoff-Sparte soll noch in diesem Jahr via Spin-off abgespalten und an die Börse gebracht werden.
Das sollte den Kurs ordentlich beflügeln.
Im Nachhinein bin ich nicht ganz unglücklich TK ein 2. mal günstig eingekauft zu haben.
TKMS war für mich renditemäßig schon mal ein Erfolgsmodell trotz des geplatzten Stahlverkaufs.
TKMS wächst nach einem Rekordjahr weiter und stützt somit das operative Geschäft.
Auch bei Nucera wächst der Auftragsbestand und die Phantasie in dem Bereich des Grünen Stahls.
Im Fazit alles Gute Vorraussetzungen für weitere Kurssteigerungen bei Thyssenkrupp.
Ja ich weiß....die Vola ist echt extrem und man braucht wahrlich Nerven aus Stahl...
Aber wie heißt es so schön ?
Wer zu letzt lacht lacht am besten oder so ähnlich..
Gerne mal den Chartverlauf auf Max. stellen. Also ich sehe noch viel Luft nach oben (20 €) 🤔
Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen im August.
Also ich kann mir jedenfalls mein Grinsen nicht verkneifen 😎
Auszug aus der TK-Mitteilung zu Materials: