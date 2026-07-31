Brillio wird zum „OpenAI Select Partner" ernannt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI in den Produktivbetrieb zu überführen

Unternehmens-KI ist in eine neue Phase eingetreten. Erfolg wird nicht mehr anhand von Pilotprojekten gemessen, sondern daran, wie wirksam Organisationen KI im gesamten Unternehmen produktiv einsetzen.

Die Partnerschaft verbindet die KI-Fähigkeiten von OpenAI auf Frontier-Niveau mit Brillios Ansatz, bei dem die technische Umsetzung im Mittelpunkt steht, damit Unternehmen KI in großem Maßstab produktiv einsetzen können.

DALLAS, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Brillio, der Beschleuniger für Unternehmens-KI mit Schwerpunkt auf technischer Umsetzung, gab heute bekannt, zum „OpenAI Select Partner" im „OpenAI Partner Network" (Partnernetzwerk von OpenAI) ernannt worden zu sein.

Das „OpenAI Partner Network" ist ein globales Programm, in dessen Rahmen Partner gemeinsam mit OpenAI KI-Lösungen entwickeln, verkaufen und bereitstellen. Es bringt Partner mit fundierter Branchenexpertise, Umsetzungskapazitäten und Kundenbeziehungen zusammen und stellt zugleich Ressourcen sowie Unterstützung bereit, damit Unternehmen KI-Technologien auf Frontier-Niveau einführen und in messbare Geschäftsergebnisse überführen können.

Als „OpenAI Select Partner" wird Brillio weiterhin mit OpenAI zusammenarbeiten, um Organisationen dabei zu unterstützen, KI-Lösungen verantwortungsvoll und wirksam zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren. Gemeinsam werden Brillio und OpenAI Unternehmen dabei unterstützen, die Experimentierphase hinter sich zu lassen, indem sie KI in Arbeitsabläufe, Anwendungen, Daten und Entscheidungsprozesse integrieren und so messbaren Mehrwert schaffen.

Brillio ist darauf ausgerichtet, die Lücke zwischen KI-Strategie und den Abläufen im Unternehmen zu schließen. Durch die Verbindung von Branchenkontext, technischem Fachwissen und Kompetenz bei der Umsetzung von KI unterstützt Brillio Unternehmen beim Aufbau von KI-Systemen, die verstehen, wie ihr Geschäft funktioniert. Als Partner mit Gesamtverantwortung unterstützt Brillio Unternehmen dabei, KI unternehmensweit zu orchestrieren, zu steuern und zu skalieren, wobei das Spektrum von Arbeitsabläufen und Ontologien über Anwendungen, Daten sowie Kontrollmechanismen bis hin zum laufenden Betrieb reicht.