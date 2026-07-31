Schaeffler-Aktie: Mittelfristziele 2028 angepasst – was Anleger jetzt wissen
Schaeffler justiert seinen Kurs: Nach neuer Strategieplanung und dem Capital Markets Day 2025 werden die Mittelfristziele für 2028 teils gesenkt, teils geschärft.
Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
- Die Schaeffler AG passt die Mittelfristziele für 2028 an, basierend auf den Ergebnissen der jährlichen Strategieplanung und dem Capital Markets Day 2025.
- Aufgrund deutlich reduzierter Markterwartungen, insbesondere für Pkw- und leichte Nutzfahrzeuge, wird das Umsatzziel 2028 auf 24,0 Mrd. Euro bis 26,0 Mrd. Euro gesenkt (zuvor 27,0 Mrd. bis 29,0 Mrd. Euro).
- Das mittelfristige Ziel einer bereinigten EBIT-Marge auf Gruppenebene von 6,0 Prozent bis 8,0 Prozent bleibt unverändert, ebenso wie das Ziel eines bereinigten Free Cashflows von 400 Mio. Euro bis 600 Mio. Euro.
- Für die Sparte E-Mobility wird das Umsatzziel 2028 auf 6,25 Mrd. Euro bis 7,25 Mrd. Euro reduziert; die bereinigte EBIT-Marge E-Mobility wird nun -4,0 Prozent bis 0,0 Prozent erwartet (zuvor mindestens 0%).
- Die Sparte Bearings & Industrial Solutions (B&IS) erwartet 2028 Umsatzerlöse von 6,50 Mrd. Euro bis 7,00 Mrd. Euro (zuvor 6,75 Mrd. bis 7,25 Mrd. Euro); bereinigte EBIT-Marge B&IS soll 9,0 Prozent bis 11,0 Prozent betragen.
- Die bereinigten EBIT-Margen der Sparten Powertrain & Chassis (PTC) und Vehicle Lifetime Solutions (VLS) werden um je 0,5 Prozentpunkte angehoben: PTC 10,5 Prozent bis 12,5 Prozent (zuvor 10,0–12,0%), VLS 14,0 Prozent bis 16,0 Prozent (zuvor 13,5–15,5%).
Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2026, bei Schaeffler ist am 05.08.2026.
Der Kurs von Schaeffler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,92 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,9300EUR das entspricht einem Minus von -5,71 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.379,35PKT (-0,09 %).
-13,12 %
-16,06 %
-16,79 %
-11,78 %
+57,74 %
+38,70 %
+9,83 %
-37,94 %
-49,86 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte