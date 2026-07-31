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    Commerzbank-Chefin

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    Weitere Gespräche mit Unicredit

    Für Sie zusammengefasst
    • Orlopp fordert konstruktive Gespräche mit Unicredit
    • UniCredit hält rund 44 bis 48 Prozent der Aktien
    • Entscheidungen zu Strukturmaßnahmen nicht allein möglich
    Commerzbank-Chefin - Weitere Gespräche mit Unicredit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp wirbt im Übernahmekampf für konstruktive Gespräche mit der italienischen Großbank Unicredit . In einem bankintern verbreiteten Interview akzeptiert sie die baldige Führungsrolle der Italiener, die bereits Zugriff auf fast die Hälfte der Commerzbank-Aktien haben. Doch auch bei einer Mehrheit auf der nächsten Hauptversammlung könne die Unicredit nicht allein über wesentliche Strukturmaßnahmen entscheiden. Zuerst hatte das "Handelsblatt" berichtet.

    "Es braucht zwischen unseren Häusern einen konstruktiven Dialog für einen wertschaffenden Weg nach vorn. Dazu gehört ein gemeinsames Verständnis des Geschäftsmodells und die Einbindung aller Stakeholder", sagt die Chefin der zweitgrößten Privatbank in Deutschland. Man komme mit der stärksten Commerzbank der Geschichte an den Tisch und habe breiten Rückhalt bei Aufsichtsrat, Bundesregierung und Arbeitnehmern.

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    Konstruktive Gespräche angestrebt

    Die Vorstandschefin kündigt an: "Über die kommenden Wochen und Monate werden Commerzbank und UniCredit Gespräche führen, um Schritt für Schritt festzulegen, wie wir weitermachen. Das werden wir bei der Commerzbank im Schulterschluss mit dem Aufsichtsrat sowie den Arbeitnehmervertretern und im engen Austausch mit der Bundesregierung tun."

    Die Großbank Unicredit hat sich auf eine baldige Kontrollübernahme bei der Commerzbank eingestellt, für die eine Genehmigung durch die EZB erforderlich ist. Diese könnte nach Einschätzung der Italiener bereits im vierten Quartal dieses Jahres vorliegen.

    Die Unicredit hatte mit einem freiwilligen Übernahmeangebot bis Anfang Juli weitere rund 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere an Land gezogen. Zusammen mit den 26,77 Prozent, die die Unicredit schon zuvor hielt, steigt der Anteil damit rechnerisch auf 44,37 Prozent. Zudem haben die Italiener über Kaufoptionen Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Commerzbank-Aktien und könnten so auf 47,59 Prozent aufstocken./ceb/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 37,81 auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,62 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -2,22 %/+13,64 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Commerzbank-Aktie: Debatten, ob ≥40 € erreichbar ist, Verkäufe unter 40 € und Absturzrisiko bis ~34 €. Kernfragen: Unicredit/Orcel‑Szenarien (Delisting vs. Fortbestand), erwartete Belastungen durch Restrukturierung und Dividendenausfall, Marktaufkäufe zur Anteilerhöhung sowie Absicherung von Optionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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