Commerzbank-Chefin
Weitere Gespräche mit Unicredit
- Orlopp fordert konstruktive Gespräche mit Unicredit
- UniCredit hält rund 44 bis 48 Prozent der Aktien
- Entscheidungen zu Strukturmaßnahmen nicht allein möglich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp wirbt im Übernahmekampf für konstruktive Gespräche mit der italienischen Großbank Unicredit . In einem bankintern verbreiteten Interview akzeptiert sie die baldige Führungsrolle der Italiener, die bereits Zugriff auf fast die Hälfte der Commerzbank-Aktien haben. Doch auch bei einer Mehrheit auf der nächsten Hauptversammlung könne die Unicredit nicht allein über wesentliche Strukturmaßnahmen entscheiden. Zuerst hatte das "Handelsblatt" berichtet.
"Es braucht zwischen unseren Häusern einen konstruktiven Dialog für einen wertschaffenden Weg nach vorn. Dazu gehört ein gemeinsames Verständnis des Geschäftsmodells und die Einbindung aller Stakeholder", sagt die Chefin der zweitgrößten Privatbank in Deutschland. Man komme mit der stärksten Commerzbank der Geschichte an den Tisch und habe breiten Rückhalt bei Aufsichtsrat, Bundesregierung und Arbeitnehmern.
Konstruktive Gespräche angestrebt
Die Vorstandschefin kündigt an: "Über die kommenden Wochen und Monate werden Commerzbank und UniCredit Gespräche führen, um Schritt für Schritt festzulegen, wie wir weitermachen. Das werden wir bei der Commerzbank im Schulterschluss mit dem Aufsichtsrat sowie den Arbeitnehmervertretern und im engen Austausch mit der Bundesregierung tun."
Die Großbank Unicredit hat sich auf eine baldige Kontrollübernahme bei der Commerzbank eingestellt, für die eine Genehmigung durch die EZB erforderlich ist. Diese könnte nach Einschätzung der Italiener bereits im vierten Quartal dieses Jahres vorliegen.
Die Unicredit hatte mit einem freiwilligen Übernahmeangebot bis Anfang Juli weitere rund 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere an Land gezogen. Zusammen mit den 26,77 Prozent, die die Unicredit schon zuvor hielt, steigt der Anteil damit rechnerisch auf 44,37 Prozent. Zudem haben die Italiener über Kaufoptionen Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Commerzbank-Aktien und könnten so auf 47,59 Prozent aufstocken./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 37,81 auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,62 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -2,22 %/+13,64 % bedeutet.
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Ich bin in Aktien schon seit gut über 30 Jahren investiert, bin also kein Neuling oder total unerfahren. Nur in Übernahmen und in den dazugehörigen Details kenne ich mich eben nicht so aus wie manch andere hier. Bin daher stark auf die Meinungen und Expertise hier angewiesen um entscheiden zu können wie ich mich verhalte und wann ich verkaufe. Die Commerzbank Aktien habe ich schon seit vielen Jahren und hatte die Hoffnung fast aufgegeben, bis diese Übernahme von UniCredit vor knapp 2 Jahren begann… Seitdem habe ich ca. 45% meines Alt-Bestandes mit sehr gutem Gewinn verkauft und halte noch den Rest. Habe aber gleichzeitig in diesen zwei Jahren immer wieder zugekauft und mit Gewinn Teile verkauft. Daher bin ich seeehr gespannt wie es jetzt weitergeht😵💫😅. Es geht ja jetzt vor allem darum nicht den richtigen Zeitpunkt zu verpassen und mit höchstmöglichen Gewinn rauszugehen
Und wie wäre es gewesen wenn ein deutscher Konzern eine (zumindest unfreundliche) Übernahme im Ausland getätigt hätte? Die Regierung dort wäre ebenfalls nicht begeistert gewesen!
So wird UniCredit die fehlenden Aktien bis zur Mehrheit nach und nach aufkaufen. Und dann immer weiter, wobei man sich dabei Zeit lassen kann.
Irgendwann wird die Bundesregierung ihre Anteile verscherbeln wenn sie mal wieder die politische Zustimmung der italienischen Regierung für irgendetwas braucht. Wie z.B. die italienische Ablehnung eines französischen Vorstoßes für Euro-Bonds. Oder sonst irgendwas Wichtiges.
das mit der Übernahme stimmt im falle der Coba, auch wenn das hier ganz oft abgetan wurde mit „hätte die coba auch so geschaft.