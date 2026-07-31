JPMORGAN stuft Hensoldt auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungselektronikkonzerns sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich verwies er darauf, dass Hensoldt das am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in seinem Analyseuniversum sei. Zwar hält Perry das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sieht er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen bei Renk mehr Aufwärtspotenzial./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:37 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:39 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,54 % und einem Kurs von 79,84EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85,0

Kursziel alt: 85,0

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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